Terra Amara anticipazioni: Kerem Alì viene rapito!

Una cosa è certa a Cukurova: se sei un bambino, prima o poi, verrai rapito. È ciò che presto accadrà al piccolo Kerem Alì nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il “figlio adottivo” di Fikret Fekeli (Furkan Palali) finirà infatti tra le mani di Mujdat Hekimoglu, il suo presunto zio.

Terra Amara, news: Mujdat reclama la parentela di Kerem Alì

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, la storyline partirà nel momento in cui Mujdat si presenterà a Cukurova e, di fronte a Fikret, dichiarerà di essere il fratello della defunta Mujgan (Melike Ipek Yalova). Facendo leva sul legame di parentela, l’uomo minaccerà dunque di chiedere la custodia del nipote Kerem Alì, annunciando che non esiterà a portarlo negli Stati Uniti qualora Fikret non dovesse dargli dieci milioni di lire turche.

Dato che aveva promesso a Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altınbilek) di prestarle nove milioni per evitare il pignoramento della residenza Yaman, innescato dall’ennesimo imbroglio di Betul Arcan (Ilayda Çevik), Fikret cercherà dapprima di sottrarsi all’accordo ma poi, dopo averne parlato con la stessa Zuleyha, capirà che l’unica strada per ottenere l’adozione di Kerem Alì è quella di pagare, ragione per la quale organizzerà un incontro con Mujdat e i suoi legali. Qualcosa andrà però decisamente storto…

Terra Amara, spoiler: Kerem Alì viene rapito!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, proprio nello scambio del denaro e nella successiva firma dell’atto di adozione, uno degli uomini arrivati a villa Yaman con Mujdat chiederà se può andare in bagno. Lo strano personaggio salirà dunque nel piano superiore della residenza e, dopo aver minacciato Fadik (Polen Emre) con una pistola in modo tale da imbavagliarla e legarla senza fare troppo rumore, rapirà il piccolo Kerem Alì.

Fikret, Zuleyha e Lütfiye (Hulya Durcan) si renderanno conto del fatto che il bimbo è stato rapito soltanto quando si congederanno da Mujdat, poiché la stessa Zuleyha ricorderà improvvisamente che uno degli uomini non è mai ritornato in casa dal bagno. Accertato il sequestro, Fikret avviserà subito la gendarmeria, ma a ritrovare Kerem Alì sarà qualcun altro…

Terra Amara, trame: ecco chi salva Kerem Alì

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il primo a rintracciare Mujdat e i suoi uomini sarà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), ancora in cerca di perdono da Zuleyha, arrabbiatissima con lui dopo aver scoperto la sua vera identità.

La mossa di Hakan svelerà peraltro una vera e propria truffa, visto che – tramite alcuni documenti ottenuti dal governo – l’uomo riuscirà a dimostrare che il vero Mujdat è morto da circa un mese e che l’uomo presentatosi a Cukurova era un tale Islam, un collega di lavoro dell’Hekimoglu che ha cercato di approfittarsi della situazione per ottenere un po’ di denaro.

In pratica, ottenuti i primi dieci milioni, Islam aveva come obiettivo quello di chiedere altri soldi a Fikret per il riscatto per poi abbandonare il bambino in un luogo isolato. Un vero e proprio piano diabolico, fortunatamente sventato da Hakan… ma ciò basterà per farsi perdonare dalla delusissima Zuleyha? Seguici su Instagram.