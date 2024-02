Terra Amara anticipazioni: Osan si toglie la vita, ecco perché

Da qualche puntata, i telespettatori italiani di Terra Amara stanno familiarizzando con i volti di Haşmet Çolak (Altan Gördüm) e di suo figlio Osan. Due personaggi che, fin da subito, hanno portato scompiglio a Cukurova, ma presto per uno di loro finirà in tragedia. Cerchiamo di capire perché…

Terra Amara, news: Haşmet, Osan e la morte di Saniye e Gulten

Se leggete i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Haşmet e Osan saranno i responsabili delle morti di Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genc). Osan si distrarrà infatti alla guida durante un litigio con Haşmet e finirà per investire le due donne, alle quali non presterà soccorso proprio per ordine del padre. Un’azione che il Colak Senior compirà in primis poiché Saniye, poco prima dell’incidente, aveva minacciato di denunciarlo alle autorità in quanto colpevole di stare rubando tutta la frutta di un terreno di proprietà di Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek).

Fatto sta che, incurante del dolore che avrà causato a Gaffur (Bulent), Uzum (Neva Pekuz), Cetin (Aras Senol) e a tutti quelli che volevano bene a Saniye e a Gulten, Haşmet proseguirà con la sua crociata contro gli abitanti di Cukurova e vorrà riappropriarsi dei terreni che gli sono stati tolti sia dallo stato e sia dal defunto Demir Yaman (Murat Unalmis) nei trent’anni nei quali lui è stato in prigione per aver ucciso ben otto persone. Un modo di fare che, molto presto, lo porterà a scontrarsi con Zuleyha…

Terra Amara, trame: Zuleyha e Haşmet, si accende lo scontro!

Eh sì: nel momento in cui Osan e i suoi uomini raderanno al suole le case dei braccianti di Cukurova, edificate in terreni che in passato appartenevano proprio a Colak, Zuleyha sentirà che è arrivata l’ora di difendere le persone più bisognose della cittadina, puntando sul fatto che anche Mehmet Kara (Ibrahim Celikkol) e Fikret Fekeli (Furkan Palali) stanno muovendo guerra proprio contro Haşmet.

Quest’ultimo, al termine di un litigio plateale con la signora Cukurova, dovrà dunque fare alcuni passi indietro, poiché si renderà conto della benevolenza che i cittadini sentono nei riguardi della donna, e le porrà ufficialmente le sue scuse, promettendole che da quel momento in avanti si comporterà bene e non commetterà più alcun tipo di sopruso. Tutto ciò non sarà, però, altro che una pantomima e a farne le spese sarà proprio Osan.

Terra Amara, spoiler: Osan si suicida!

Possiamo infatti anticiparvi che Haşmet chiederà al figlio di sequestrare Zuleyha e portarla da lui, anticipandogli che appena l’avrà di fronte le farà comprendere chi davvero comanda a Cukurova. Ovviamente, Osan rispetterà l’ordine del padre, che quando sarà faccia a faccia con la Altun avrà una reazione del tutto inaspettata: comincerà infatti a picchiare in malo modo il povero erede, sia accusandolo di averla rapita senza il suo consenso e sia sottolineando di vergognarsi di averlo messo al mondo. Insomma, attraverso il pestaggio del figlio – che aveva preventivato tendendogli una trappola – Haşmet spererà che Zuleyha non veda più in lui alcun nemico.

Una messinscena che però si ritorcerà contro Haşmet: stanco di essere trattato a pesci in faccia, Osan punterà dapprima una pistola contro il genitore ma poi, in preda alla disperazione per il mancato affetto del papà, si sparerà un colpo di pistola alla tempia, togliendosi la vita. Una tragica uscita di scena per Osan, che non servirà affatto a calmare Haşmet, seppur scosso dalla perdita.

Ciò accadrà anche perché, in questa fase della storia, Haşmet avrà già al suo fianco, come scagnozzo principale, Vahap Keskin (Ergün Metin), lo psicopatico fratello di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)…