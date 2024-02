Terra Amara anticipazioni: Şermin dà a Betul un consiglio macabro, ecco quale…

Una strana relazione prenderà piede nel corso delle ultimissime puntate italiane di Terra Amara: dopo aver mostrato gelosia per il fidanzamento tra la figlia Betul Arcan (Ilayda Çevik) e il più anziano Haşmet Çolak (Altan Gördüm), Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) si lascerà trasportare ancora una volta dalla sua inarrestabile sete di denaro e consiglierà alla figlia un modo, a suo dire efficace, per entrare in possesso di tutto il patrimonio dell’uomo…

Terra Amara, news: Şermin e Betul litigano a causa di Haşmet

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Şermin se la prenderà con Betul perché aveva messo anche lei gli occhi su Haşmet. Appena comprenderà che la figlia non è soltanto la nuova avvocatessa di Çolak ma è anche la sua giovanissima fidanzata, la Yaman si lascerà prendere dalla gelosia e, di fronte a tutti gli abitanti della residenza Yaman, le darà della poco di buono, sostenendo che non può sposare un uomo che è addirittura più vecchio del padre Sabahattin.

Tuttavia, visto che sarà davvero spaventata dai modi di fare del suo novello fidanzato, Betul andrà dritta per la sua strada e, pur cominciando una relazione parallela con Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), continuerà a farsi vedere a Cukurova fianco a fianco con Haşmet. Ad un certo punto, Betul troverà però il coraggio di essere completamente sincera con la madre…

Terra Amara, trame: Betul confessa a Şermin tutta la verità su Haşmet

Eh sì: visto il forte legame con lei, Betul non se la sentirà di tagliare definitivamente i ponti con Şermin e, nel bel mezzo di un dialogo chiarificatore, le lascerà intendere che non è affatto innamorata di Haşmet, ma che sta con lui per la situazione di prestigio che può darle, anche per cercare di vendicarsi una volta per tutte di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e del male che ha loro fatto.

Sentite queste parole, Şermin capirà dunque che la figlia si sta sacrificando per il loro bene e non avrà più nulla da dire circa la relazione con Haşmet. Almeno finché non proporrà alla figlia uno dei suoi piani diabolici…

Terra Amara, spoiler: Şermin consiglia a Betul di sposare Haşmet e… ucciderlo!

Durante una colazione, Şermin farà presente alla figlia che deve spingersi fino in fondo nel suo rapporto con Haşmet, dato che l’uomo – essendo anziano – non ha più tanto tempo da vivere e nemmeno eredi, visto il recente suicidio del figlio Osan. Şermin consiglierà dunque a Betul di convincere Haşmet a sposarlo per poi fargli capitare un incidente o avvelenarlo, senza dare troppo nell’occhio, al fine di intascare tutti i soldi della sua eredità.

Insomma, Şermin vorrà che la figlia diventi a tutti gli effetti la signora Çolak giusto il tempo necessario per far fuori il nuovo consorte e acquisire così ogni ricchezza dell’uomo. Una vera e propria macchinazione diabolica… Betul andrà però fino in fondo e seguirà il “consiglio materno”… oppure succederà dell’altro? Seguici su Instagram.