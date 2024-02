Un posto al sole: Riccardo ha qualcosa da dire a Rossella? | Trama 6 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 6 febbraio 2024

Riccardo (Mauro Racanati) è rientrato da Milano e sembra avere qualcosa da dire a Rossella (Giorgia Gianetiempo), ciò mentre Nunzio (Vladimir Randazzo) è in procinto di fare un incontro inaspettato. A Rosa non fa piacere il riavvicinamento in atto tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). Flavio tenta di portare Giulia (Marina Tagliaferri) dalla sua parte. Intenzionate ad aiutare Alfredo, Mariella (Antonella Prisco) e Silvia (Luisa Amatucci) troveranno un modo per inchiodare Cotugno (Walter Melchionda)… Seguici su Instagram.