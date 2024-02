Un posto al sole: Rossella e Riccardo, ancora problemi… | Trama 7 febbraio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 7 febbraio 2024

Michele (Alberto Rossi) intende affrontare il problema della riqualificazione del centro storico, che rischia di mettere in difficoltà le fasce più povere. Intanto Flavio Bianchi (Lorenzo Santini) inizia a mostrare un lato più inquietante della sua personalità, finora rimasto nell'ombra. Dopo tutte le difficoltà che ci sono state, Viola (Ilenia Lazzarin) comincia finalmente a intravedere uno spiraglio di luce nel suo rapporto con il piccolo Antonio (Edoardo Scafora). La possibilità che Riccardo (Mauro Racanati) possa trasferirsi in Germania per lavoro causa qualche problema con Rossella (Giorgia Gianetiempo)…