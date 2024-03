Amore impossibile (Gulcemal), la nuova serie di Canale 5 con Murat Ünalmış (Demir ) di Terra Amara

Dopo il grande successo di Terra Amara, che sta per concludersi, e il recente debutto di Endless Love nel palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia commerciale, Mediaset si concentra su Amore impossibile (Gulcemal), una nuova serie turca che promette di affascinare gli spettatori con la sua trama avvincente e i suoi bellissimi protagonisti interpretati da due attori già amati dal pubblico italiano: Murat Ünalmış, noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Demir Yaman nella saga di Cukurova, e Ayda Aksel (la Deren Kutlu nella serie turca Come Sorelle).

In tredici coinvolgenti episodi, Gulcemal – Amore impossibile narra una storia intricata che si dipana attraverso decenni di passioni, tradimenti e redenzioni. Al centro della narrazione troviamo il personaggio spietato di Gulcemal Şahin (Murat Ünalmış). La storia ha inizio trent’anni prima dell’ambientazione principale, quando la giovane Zafer, interpretata da Ayda Aksel, si trova costretta a sacrificare il suo amore per Mustafa in favore di un matrimonio senza amore con Saim. Da questa unione nascono Gülcemal e Gülendam, ma la madre non riesce ad amarli, portando alla separazione dei figli quando Mustafa fa ritorno e la madre li abbandona.

La decisione di Zafer scatena una catena di eventi tragici: Saim decide di togliersi la vita quando scopre che sua moglie è incinta di Mustafa. Consumato dall’odio, Gulcemal non esita a uccidere il compagno della madre, il quale lo maledice predicendo che non troverà mai l’amore di nessuna donna. Questo pensiero si insinua profondamente nella sua mente, fino a crescere nutrendo un’ossessione per vendicarsi di sua madre. Tuttavia, tutto cambia quando l’uomo incontra Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen), la figlia adottiva di sua madre (sebbene lui non ne sia a conoscenza), che gli offre una reale opportunità di lasciarsi alle spalle tutto quel rancore.

La trama di Gulcemal è stata paragonata a una favola moderna, con evidenti riferimenti a storie classiche come La Bella e la Bestia. Nonostante le speculazioni online, è confermato che la serie arriverà presto in Italia su Canale 5, anche se al momento manca ancora una data precisa per la messa in onda e il titolo definitivo.

Mediaset continua così a scommettere sul fascino delle produzioni turche, portando sul piccolo schermo storie avvincenti e personaggi indimenticabili che conquisteranno il pubblico italiano con le loro emozionanti vicende. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Amore impossibile, la nuova imperdibile serie turca che arriverà presto su Canale 5. Seguici su Instagram.