Anticipazioni Beautiful: Ivy Forrester torna nelle puntate americane. Ricordate chi è? Ecco la sua storia!

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, si riaffaccerà sulla scena un vecchio volto, quello di Ivy Forrester, sempre interpretata da Ashleigh Brewer. Nata e cresciuta in Australia come la sua interprete, per chi non se lo ricordasse, Ivy è figlia di John Forrester, fratello di Eric.

Il parente, nominato fin dai primi anni della soap, non era mai apparso in video, così come questa sua seconda figlia, nata dal matrimonio con Claire Forrester. Se John effettivamente venne poi incarnato in una serie di apparizioni guest dall’attore Fred Willard (morto nel 2020), la madre di Ivy non è mai comparsa sulla scena. Invece lo avevano fatto, negli anni ’90, la prima moglie di John, Maggie Forrester, e la loro figlia, Jessica Forrester. Curiosamente queste due non sono mai state nominate durante la permanenza di Ivy in Beautiful, come se non fossero mai esistite…

Il personaggio di Ivy venne introdotto nel 2014, come promettente designer di gioielli, quando la Forrester Creations dovette interrompere la collaborazione con la Quinn Artisan di Quinn Fuller, a causa del comportamento fuori controllo della donna.

Memorabile fu la spinta che Quinn diede ad Ivy, a Parigi, che provocò la caduta della ragazza sulla Senna (venne salvata da Liam Spencer). Quinn riuscì nell’intento, così, di far tardare Liam all’appuntamento con Hope Logan che, interpretata l’assenza di Liam come un rifiuto, corse a Montecarlo con Wyatt Spencer, sposandolo. Nacque poi una relazione tra Liam ed Ivy che, tuttavia, terminò con il ritorno di Steffy Forrester a Los Angeles.

Successivamente Ivy intrecciò una storia con Wyatt e ricattò la cugina Steffy quando, testimone della trappola mortale dell’altra cugina Aly Forrester ai danni della comune parente, filmò la scena in cui Steffy, per impedire alla figlia di Thorne di colpirla alla testa con un masso, ne provocava la caduta agitando il cric con cui, poco prima, proprio Aly aveva cercato di aggredirla.

Ivy usò il video per farsi nominare nuovo volto della Forrester Creations e desistette dal ricatto solo per intercessione di Wyatt. A quel punto Steffy, decisa a non perdonarla, la licenziò dalla casa di moda. Alcune discussioni tra le due portarono Ivy a ferirsi prima addosso ad un pannello elettrico e poi a cadere lungo le scale di villa Forrester.

Liam, che vide gli episodi come un segno che la “violenza accompagnava sempre Steffy”, decise di essere insieme a Ivy nel volo di ritorno in Australia. Tuttavia, quella che era sembrato un innocente colpo alla testa nella toilette dell’aereo, successivamente si rivelò un trauma cranico che gli causò un’amnesia di cui si approfittò proprio Quinn.

Quando Ivy fece ritorno mesi dopo, fu l’unica sostenitrice della relazione tra Quinn e lo zio Eric, venendo usata dalla Fuller come arma per separare Liam e Steffy: Quinn convinse Ivy a cambiare look per assomigliare più alla cugina e di sbarazzarsi dell’accento australiano sempre per apparire simile alla parente e provare a riconquistare il giovane Spencer. In seguito i rapporti tra Ivy e Steffy si distesero e fu proprio la cugina ad aiutarla nell’organizzare le nozze con Liam in Australia. Il personaggio di Ivy poi continuò progressivamente a perdere sempre più peso nelle vicende fino a scomparire: di lei si seppe che era tornata in Australia.

Oltre all’amore con Liam, Ivy, come abbiamo già accennato, ebbe una relazione con Wyatt, durante la quale, però, la ragazza fu oggetto di un serrato corteggiamento da parte di Thomas Forrester. I due, sebbene cugini, non avevano legami di sangue e si erano fino ad allora visti in poche occasioni da bambini, giustificando dunque un’attrazione reciproca.

Da parte di Thomas, comunque, riuscire a sedurre la parente era stato una specie di gioco, nato da una scommessa che si era auto-imposto durante una conversazione con Steffy, anche per distrarsi dal fatto di non poter avere Caroline Spencer (nel frattempo diventata sua matrigna, avendo sposato papà Ridge). La relazione con Wyatt superò questo momento di debolezza di Ivy – che condivise alcuni baci con Thomas – ma terminò quando Quinn impedì alla ragazza di accettare la proposta di matrimonio di Wyatt, rivelando di averla sentita dichiararsi al mai dimenticato Liam.

Cosa riporterà, ora, Ivy a Los Angeles? Le anticipazioni ancora non lo rivelano: sarà per affari? Oppure per un Liam single? Per il momento, comunque, si parla di alcune apparizioni guest e non di un ritorno in pianta stabile. Dunque non è detto che il suo ritorno avrà un effettivo peso sulle future vicende. Staremo a vedere…