Beautiful 28 marzo 2024, trama puntata: Ridge spiega quello che è accaduto (secondo lui)

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 28 marzo 2024

Interrogato da Eric (John McCook), Ridge (Thorsten Kaye) perde la pazienza e rivela al padre, a Taylor (Krista Allen), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) quanto fatto da Brooke (Katherine Kelly Lang): ha segnalato Thomas (Matthew Atkinson) al servizio per minori come aveva minacciato di fare. Ridge conferma che lui e Thomas hanno sentito con le loro orecchie la voce di Brooke nella copia registrata della segnalazione. Thomas è messo in allarme dalla decisione del padre di raccontare la questione, mentre per Douglas (Henry Joseph Samiri) sarebbe il momento giusto per Thomas di scagionare Brooke… Seguici su Instagram.