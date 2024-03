Beautiful 30 marzo 2024, trama puntata: la versione di Ridge (tutti gli credono ma…)

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 30 marzo 2024

Di fronte alla rivelazione di Ridge (Thorsten Kaye) su quanto avrebbe fatto Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) chiede al padre se questo è il motivo per cui ha deciso di sposare Taylor (Krista Allen), perché non sarebbe giusto nei confronti della madre. Ridge ammette di essersi sentito tradito una volta di troppo dalla Logan, ma che sposa Taylor non per questo, ma perché la ama e vuole passare la sua vita con lei. La psichiatra e i loro figli gli credono…