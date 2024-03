Beautiful, anticipazioni americane: Steffy uccide Sheila, ma è davvero così?

Nelle puntate americane di Beautiful è davvero calato il sipario su Sheila Carter? Apparentemente sembrerebbe così dato che la donna è stata pugnalata al cuore dalla sua attuale più acerrima rivale, Steffy Forrester Finnegan!

Quest’ultima, alle prese con un evidente disturbo post-traumatico ereditato dalla sparatoria nel vicolo nella quale sia lei che il marito Finn sono quasi morti a causa di Sheila, si è sempre più convinta dell’esigenza di allontanare per sempre la madre biologica del consorte per poter tornare a respirare. Negli ultimi mesi a dire il vero, tornata ad essere una donna libera, Sheila ha cercato di mantenere un basso profilo, vivendo una vita onesta accanto a Deacon Sharpe e lavorando nel suo locale “Il Giardino”.

Tuttavia Sheila non ha mai davvero rinunciato alla speranza di fare parte delle vite di Finn e Hayes, riconoscendo in Steffy l’unico vero ostacolo. In realtà anche il bel dottore, dopo un momento di incertezza, ha troncato ogni rapporto con la donna che lo ha messo al mondo, riconoscendone la pericola instabilità e volendo dare priorità alle esigenze della moglie.

Negli episodi americani più recenti le ostilità si sono riaccese quando Kelly Spencer, durante un’uscita con un amichetto, è stata condotta dalla madre di quest’ultimo proprio a Il Giardino. Questo ha portato la piccola a ritrovarsi faccia a faccia con Sheila, che ha riconosciuto essere la signora che, l’estate scorsa, la salvò dall’annegamento.

Un selfie ha consentito a Steffy di localizzare la figlia, scoprendo con orrore la presenza della Carter sullo sfondo dello scatto. Ciò l’ha spinta ad affrontare la donna, ordinandole di stare lontana dalla bambina. Sheila si è difesa, sostenendo che era nel suo posto di lavoro e che Steffy non ha il diritto di irrompere nella sua vita con degli ultimatum. Lo scontro è diventato fisico quando Sheila ha definito Kelly “la sua nipotina”, un appellativo che Steffy ha ritenuto inaccettabile e che l’ha portata a colpire Sheila al volto con un pugno.

Sebbene Steffy e Finn appaiano sulla stessa lunghezza d’onda nei riguardi di Sheila, per la giovane Forrester l’unica soluzione sarebbe la morte della Carter, che li libererebbe per sempre dalla sua ombra. Una speranza che Finn ha trovato difficile da condividere, perché, in quanto medico, ritiene che ogni vita abbia un valore, anche quella di una donna come Sheila nei confronti della quale sente ancora oggi sentimenti contrastanti. Ora, gli ultimi drammatici avvenimenti rischiano di creare una frattura nella coppia, dato che quanto successo sembrerebbe l’attuazione dei sogni mortali di Steffy.

Ma andiamo con ordine: furiosa nei confronti di Steffy, Sheila ha raggiunto l’abitazione di quest’ultima in una serata tempestosa, quando la ragazza era rimasta da sola in casa. Complice un blackout (accidentale?), Sheila si è introdotta nell’abitazione cogliendo di sorpresa una spaventatissima Steffy, già messa alla prova dal momento di solitudine che ha solo accresciuto le sue angosce nei confronti della Carter.

Afferrato un coltello, Steffy ha intimato a Sheila di uscire dalla sua proprietà, minacciando di colpirla. E così, quando – contravvenendo all’ordine – Sheila si è avvicinata, Steffy l’ha colpita al petto… uccidendola!

Chiamati i soccorsi, che hanno dichiarato il decesso, Steffy ora potrebbe avere guai con la legge, non essendo poi così scontato che il suo gesto venga dichiarato legittima difesa. Inoltre la questione, appunto, potrebbe creare una spaccatura con Finn, che già aveva disapprovato il suo recente comportamento, ritenendo che in qualche modo Steffy abbia provocato Sheila, rischiando di aizzare il suo lato più istintivo e sociopatico. Insomma, la morte di Sheila potrebbe portare alla figlia di Ridge e Taylor molti problemi, invece che l’agognata serenità!

Davvero, però, l’epoca di Sheila Carter è arrivata alla fine? Nonostante la produzione e la sua interprete Kimberlin Brown abbiano rilasciato dichiarazioni che non lascerebbero molti dubbi, il tutto sembra essere solo fumo negli occhi, nel tentativo di depistare il pubblico dalla possibile verità: Sheila potrebbe aver inscenato tutto, in qualche modo, proprio per colpire Steffy.

Tuttavia, scopriremo che Sheila è viva già nelle prossime settimane o mesi, o, anche stavolta, dovremmo attendere anni come l’ultima volta?

Staremo a vedere, intanto nelle scorse puntate Sheila era sembrata sfuggente e vaga con Deacon in merito ad alcuni suoi spostamenti, sostenendo che era tornata in contatto con qualcuno del suo passato: scopriremo mai di chi si tratta e se questo qualcuno potrebbe averla aiutata ad inscenare la propria morte per incastrare Steffy Forrester per il suo omicidio? Seguici su Instagram.