Beautiful, anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024

Liam si scusa con Hope per non essere rimasto alla sfilata e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre separando i suoi sentimenti verso Thomas da quelli per la moglie. Carter consegna a Brooke i documenti per l’annullamento del suo matrimonio con Ridge e lei ne rimane sconvolta.

Thomas è entusiasta del successo che ha avuto la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future, ma nota che suo padre sembra turbato. In effetti Ridge confida a lui e a Steffy che lo addolora far soffrire Brooke, la quale continua a sostenere, e per lui a fingere, di non conoscere il motivo del loro allontanamento.

Steffy e Thomas incoraggiano Ridge a pensare solo alla sua nuova vita con Taylor e alla loro famiglia che si riunisce. Brooke cerca di convincere Ridge a non chiederle l’annullamento del loro matrimonio, ma lui è irremovibile.

Brooke non capisce i motivi che spingono Ridge ad annullare il loro matrimonio, ma lui è irremovibile perché è all’oscuro delle manovre di Thomas. Intanto Thomas e Steffy festeggiano con la madre la notizia della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, anche se Taylor è ancora un po’ perplessa perché sa quanto Ridge sia legato a Brooke.

Hope, Liam e Katie, come anche Thomas e Steffy, parlano della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Nonostante Brooke abbia firmato i documenti per l’annullamento del matrimonio chiesto da Ridge, lei è convinta che Thomas abbia interferito nella sua separazione dal marito ed è pronta ad andare a fondo alla cosa.

Hope invita sua madre, inutilmente, ad avere un atteggiamento meno duro nei confronti di Thomas. Douglas gioca con l’app che clona le voci; Donna trova il gioco divertente e vuole aiutare il nipote a recuperare vecchie voci registrate, ma Thomas la ferma in tempo e proibisce al figlio di continuare a usarla.

Mentre Thomas teme in cuor suo che si venga a scoprire che lui stesso ha contraffatto la voce di Brooke per fingere che sia stata lei a denunciarlo al Servizio Tutela Minori. Brooke continua a chiedersi cos’abbia spinto Ridge a lasciarla. Donna le ricorda che l’ostilità verso Thomas è probabilmente la ragione dell’allontanamento del marito.

Donna (Jennifer Gareis) giustifica il comportamento ostile di Brooke nei confronti di Thomas dopo aver assistito lei stessa all’eccessiva reazione di Thomas (Matthew Atkinson) verso Douglas (Joseph Samiri) per via di un’app sul cellulare.

