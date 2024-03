Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 24 a sabato 30 marzo 2024

Ridge chiede a Taylor di sposarlo. Brooke affronta Thomas riguardo a Douglas, mentre il ragazzo scopre che il padre ha usato la sua applicazione per contraffare la voce di Brooke facendo apparire come sua la telefonata al Servizio Tutela Minori che ha provocato la decisione del marito di chiudere per sempre con lei. Taylor e Ridge annunciano che si sposeranno il giorno successivo e i figli sono al settimo cielo…

Eric reagisce alla notizia del matrimonio tra Ridge e Taylor in modo contenuto, essendo preoccupato per Brooke. Donna, nel frattempo, decide di andare direttamente a casa della sorella per avvisarla. Lì Brooke, insieme a Katie, apprende incredula la notizia. Ridge chiede al figlio di fargli da testimone, ma la felicità di Thomas ha i giorni contati.

Douglas ha scoperto che il padre ha utilizzato l’app che cambia le voci, spacciandosi per Brooke e facendo credere che avesse chiamato lei i servizi sociali e si sente in dovere di confessare la verità. Thomas, però, cerca di convincerlo a non farlo e a concentrarsi sulla felicità dei nonni. Brooke è inconsolabile per aver perso l’amore della sua vita.

Le manovre di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati e finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge; quest’ultimo, però, si sente sotto pressione a causa delle domande e dalle illazioni di Eric sul motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione.

Durante la cena di prova, Ridge decide di raccontare a tutta la famiglia riunita della telefonata che Brooke “avrebbe” fatto ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas, provocando in lui rabbia e disgusto. Alla cena di prova del matrimonio con Taylor, Ridge rivela a tutti che è stata Brooke a chiamare il Servizio Tutela Minori.

Ridge rivela alla sua famiglia di aver sentito con le proprie orecchie la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali. Steffy è sdegnata e vorrebbe affrontare Brooke, mentre Taylor è turbata dal fatto che Ridge le abbia tenuto nascosto la cosa.

Nessuno sa che la telefonata di Brooke ai servizi sociali è un inganno di Thomas, tranne Douglas. E per questo il padre lo allontana mandandolo in camera sua. Brooke si confida e si sfoga con Donna e Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l’ha lasciata.

Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke, e fatica a nascondere il suo malcontento.

Bill va a casa di Brooke per dichiararle tutto il suo amore e Carter ascolta di nascosto la conversazione. Prima che il matrimonio tra Ridge e Taylor abbia inizio, Eric tenta di spingere il figlio a riflettere se questo sia davvero quello che vuole. Bill è a casa di Brooke e le chiede di tornare con lui. La Logan rifiuta.

Dopo aver proposto a Brooke di tornare con lui, Bill incontra Katie e fa lo stesso con lei. Carter ascolta dietro la porta finestra, scandalizzato. Proprio qualche attimo prima della cerimonia, Douglas confessa alla zia Steffy quello che il padre ha fatto con la app che clona le voci.