Beautiful, anticipazioni americane: Steffy e Hope, è di nuovo scontro!

Nelle puntate americane di Beautiful, la serenità della famiglia di Ridge Forrester inizia nuovamente a scricchiolare: se in passato era la possibilità di una relazione tra suo figlio Thomas Forrester e la sua figliastra Hope Logan a rappresentare la miccia per l’esplodere delle tensioni, ora è la possibile fine di questa storia che potrebbe sconvolgere nuovamente tutto…

Già, vi abbiamo più volte riportato come, negli episodi d’oltreoceano, da tempo lo stilista e la figlia di Brooke Forrester siano diventati una coppia, sebbene solamente Thomas abbia da sempre dichiarato amore a Hope, la quale solo recentemente ha iniziato chiaramente a ricambiare. Ma non abbastanza visto che la ragazza, di fronte ad una nuova proposta di matrimonio da parte del giovane, ha rifiutato ancora una volta, rimandando l’eventuale impegno.

La motivazione è il fatto di essere uscita da poco dal matrimonio con Liam Spencer e la necessità di più tempo per fare valutazioni su un’eventuale nuova vita di coppia. Stavolta, però, Thomas non sembra essere stato disposto ad incassare il rifiuto, che è sembrato solo la conferma degli avvertimenti ripetutamente manifestati da sua sorella, Steffy Finnegan.

Quest’ultima, infatti, non ha mai visto di buon occhio il flirt, temendo che la relazione potesse portare il fratello a compromettere tutti i progressi fatti ricadendo in vecchie ossessioni, questo, soprattutto, perché Steffy ha sempre pensato che Hope non ricambiasse i sentimenti di Thomas.

Gli ultimi accadimenti hanno fortificato queste sue convinzioni, portando ad un duro scontro tra le due ragazze: Steffy ha di nuovo accusato la Logan di aver usato Thomas come un perverso “giocattolo”, amandone le attenzioni e l’assoluta devozione ma senza ricambiare davvero i sentimenti del fratello.

Per Steffy ,Hope è stata un’egoista che ha usato Thomas perché la faceva sentire venerata dopo le insicurezze nella sua relazione con Liam, infischiandosene delle possibili conseguenze per l’infelicità e, soprattutto, l’equilibrio mentale del ragazzo. Accuse che, offesa, Hope ha provato a respingere, sostenendo di essere sinceramente legata a Thomas, ma di non sentirsi ancora pronta ad ufficializzare il rapporto.

Se Hope proverà a convincere di tutto ciò Thomas, quest’ultimo sembrerà voler chiudere con un rapporto che avverte sbilanciato e a senso unico. I due, insomma, dovranno comunicare la notizia della rottura a Douglas. Intanto la questione potrebbe allargarsi: Ridge, che era diventato sostenitore di questa relazione, si risentirà per il comportamento di Hope, mentre Brooke, che di recente aveva ammesso di iniziare a vedere il flirt sotto una nuova luce, difenderà la figlia.

La faida tra Hope e Steffy potrebbe tra l’altro arricchirsi anche di nuove ragioni: di recente, infatti, le due avevano avuto altri attimi di tensione quando la giovane Logan aveva perorato la posizione di Finn nei riguardi della morte di Sheila Carter. Steffy, alle prese con il senso di colpa di aver spezzato una vita, nonostante fosse quella della Carter e sebbene ritenga di aver agito per la propria sopravvivenza, non aveva gradito l’intromissione di Hope, sentendosi in qualche modo giudicata e colpevolizzata.

Hope, peraltro, si era mostrata l’unica a comprendere i contrastanti sentimenti di Finn nei riguardi della madre biologica. Nei mesi passati, dal canto suo, il giovane medico si era mostrato improvvisamente fin troppo interessato alla vita sentimentale di Hope, ritenendo che andasse protetta da Thomas e indirizzandole complimenti particolarmente sentiti.

Nonostante questi momenti siano stati poi archiviati subito dagli autori, al pubblico americano è rimasta l'impressione che fossero improvvisi tentativi per sondare il terreno con l'intenzione di spostare la rivalità tra Hope e Steffy attorno alla figura di Finn, con un Liam sempre più ai margini del racconto. La rottura definitiva (?) tra Hope e Thomas potrebbe preparare il terreno per un nuovo triangolo? Steffy e Finn sembrano aver ritrovato un'intesa dopo la crisi successiva alla morte di Sheila, ma le cose potrebbero di nuovo complicarsi?