Beautiful: Brooke firma i documenti per l’annullamento | Trama 21 marzo 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 21 marzo 2024

Taylor (Krista Allen) nutre ancora dei dubbi, temendo che Ridge (Thorsten Kaye) possa, come in passato, cambiare di nuovo idea, ma Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la invita ad avere fiducia. Intanto, pur non avendo prove, sia l’istinto di Liam (Scott Clifton) che quello di Brooke (Katherine Kelly Lang) li spingono a ritenere che, in qualche misura, Thomas (Matthew Atkinson) possa essere la vera causa della crisi con Ridge. L’ostilità di Brooke nei confronti del figlio, nonostante gli sforzi mostrati nei mesi, accresce la distanza di Ridge. La Logan decide di dargli quello che desidera e firma i documenti per l’annullamento… Seguici su Instagram.