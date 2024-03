Endless Love 23 marzo 2024, trama puntata: Kemal e Nihan, litigio sul traghetto!

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 23 marzo 2024

Huseyin è in ansia perché Kemal è cambiato e perché ha nuove frequentazioni. Nel corso di una cena d’affari nella villa di Onder Sezin, Kemal dona ai padroni di casa un dipinto che mostra il salvataggio in mare accaduto anni prima. Nihan dice a Kemal che il regalo è solo un gesto per provocare. Alla cena prende parte anche Asu, nipote di Hakki e socia in affari di Kemal: Emir ne resta alquanto affascinato. Durante la serata, Emir e Kemal non fanno che provocarsi vicendevolmente. Asu ed Emir iniziano a pensare che Kemal e Nihan si conoscano in realtà da molto tempo.

Nihan appare gelosa di Asu e le chiede se il rapporto tra lei e Kemal sia esclusivamente. Lei risponde che sono ben oltre che soci. Salih vorrebbe ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, che però intende attendere fino al termine dei suoi studi. Zeynep cerca di far avere a Nihan delle foto che la ritraggono e un biglietto in cui la ringrazia in quanto grazie a lei ha deciso di iscriversi a un’agenzia di moda. Ozan, tuttavia, intercetta la busta con le immagini di Zeynep e ne resta colpito. Leyla fa sì che Kemal e Nihan si incontrino su un traghetto, ma i due vengono “sgamati” da Emir.

Sul traghetto Kemal tratta male Nihan e le vieta di ricordare un passato per lui morto e sepolto. Nihan se la prende con Kemal e gli dice che è diventato come Emir, ovvero un uomo che pensa solo a soldi e potere. Emir incarica Tufan di seguire Kemal e Nihan per poterli incastrare, ma gli uomini di Tufan non riescono a portare a compimento l’incarico.

Emir invia contemporaneamente a Tufan la fotografia di un quadro di Nihan per scoprire quando lo ha esposto, il prezzo di vendita e chi lo ha comprato. Vildan accusa suo marito Onder di non fare niente per trarsi d’impaccio dalla situazione pericolosa in cui si sono venuti a trovare. Infatti, la donna pensa che Kemal sia tornato per vendicarsi di loro. Salih, che non ha ancora parlato di Zeynep a Kemal, chiede al suo amico Kemal di incontrarlo per parlargli di una cosa… Seguici su Instagram.