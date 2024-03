Endless Love 27 marzo 2024, trama puntata: Kemal si scusa con tutti

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 27 marzo 2024

Ozan si fa consegnare il numero telefonico di Zeynep e comincia ad amoreggiare con lei. Emir rammenta quando, cinque anni prima, intrappolò Ozan con l’ausilio di due donne. Una di loro propose a un Ozan alquanto ubriaco un gioco con un’arma in apparenza scarica. Ozan alla fine sparò e così diventò suo malgrado un assassino.

Emir fa vedere un video con immagini dell’omicidio ai signori Sezin e ordina loro di raccontargli la verità su come hanno conosciuto Kemal, in caso contrario lui informerà la polizia di quanto successo in passato. Onder e Vildan non possono che dargliela vinta, poi però Vildan decide di chiedere aiuto a Galip, il padre di Emir.

Durante il programma tv di cui è ospite, Kemal si scusa con tutti coloro che ha ferito senza volerlo per via della sua ambizione. I suoi amici e familiari sono visibilmente commossi… Seguici su Instagram.