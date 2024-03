Endless Love 29 marzo 2024, trama puntata: Asu delusa dal comportamento di Kemal

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 29 marzo 2024

La famiglia Soydere è al completo, con Tarik sempre più insofferente verso Kemal: l’uomo comunica che diventerà un barbiere personale per aumentare il volume degli affari. Kemal si reca da Leyla e fa pace con lei. Dopo un aspro litigio, Nihan dice a Emir che intende accettare la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda.

Quando però Kemal la trova pronta a cominciare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli, in modo da rispettare la sua richiesta di rimanere lontani. Asu è rimasta male per via del comportamento di Kemal, che la sta allontanando sempre più sia dagli affari che dalla vita privata; l'uomo cerca il suo perdono invitandola a cena dai suoi genitori. Vildan vede Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto che da anni fa stare male l'intera famiglia…