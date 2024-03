Endless Love, anticipazioni 14 marzo 2024: Nihan vuole scusarsi con Kemal ma…

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 14 marzo 2024

Nihan bacia Kemal e gli parla dei suoi sentimenti; lui li ricambia ma teme che la differenza sociale possa fare da ostacolo. Nihan decide poi di presentargli Ozan e combina un appuntamento al Club. Kemal ottiene un lavoro presso una grossa società mineraria, ma ciò ne provocherà la partenza rendendo triste tutta la famiglia. Quando Kemal è in procinto di giungere al club, arriva a sorpresa anche Emir.

Nihan deve impedire l'ingresso nel locale a Kemal in modo che i due uomini non si incontrino, ma il giovane ci resta male. Poi Nihan vorrebbe scusarsi con lui cercando di spiegare la situazione, ma l'arrivo improvviso della madre rende tutto più difficile. Vildan umilia Kemal trattandolo freddamente e Nihan non può che ribadirgli il suo amore, ma il ragazzo sembra non crederle….