Endless love, anticipazioni 15 marzo 2024: Nihan crede di aver visto Kemal…

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 15 marzo 2024

Nihan crede di aver visto Kemal e ne è alquanto sconvolta; la ragazza prima telefona a Zeynep e poi va a casa di Leyla. Quest’ultima nasconde Kemal e accoglie la ragazza infreddolita. Quando Nihan le dice di provare turbamento al pensiero del ritorno di Kemal, Leyla le consiglia di girare pagina. Kemal viene accolto gioiosamente dalla famiglia.

Ad essere felici del ritorno di Kemal sono soprattutto la madre e il suo caro amico Salih, il quale non riesce a rivelargli di provare dei sentimenti per sua sorella Zeynep. Quest’ultima si vede di nascosto con Nihan, che le organizza un incontro con un fotografo per realizzare uno shooting.

Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma di sua volontà arriva in ritardo e fa innervosire il suo ospite, che decide di andar via…