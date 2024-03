Endless Love, anticipazioni 20 marzo 2024: Kemal rivede Nihan sulla barca…

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 20 marzo 2024

Vildan ha riconosciuto Kemal al party per l’anniversario di matrimonio e chiede a Nihan di mandarlo via. Lei però le fa capire che non può farlo in quanto il suo ex adesso è in affari con Emir. Nel corso di una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal ad un barbecue nel weekend, per parlare di affari. Kemal accetta e annuncia che si trasferirà una volta per tutte a Istanbul. Una volta che gli ospiti sono andati via, Emir pressa Nihan per fare l’amore ma lei non vuol saperne. In piena notte, lascia l’albergo. Kemal, che si trova a cena con Salih, ostenta con l’amico indifferenza verso Nihan, poi però torna nella sua barca piena di ricordi e lì rivede la ragazza… Seguici su Instagram.