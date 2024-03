Endless Love, anticipazioni 21 marzo 2024: Kemal guadagna un vantaggio!

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 21 marzo 2024

Anche Nihan, sperando di poter guarire le sue ferite, va sulla barca e là vede Kemal; a quel punto, pur non nascondendo i suoi sentimenti verso di lui, gli chiede di andare via. Kemal tuttavia intende restare e, nonostante Leyla glielo sconsigli, vorrebbe vendicarsi del suo grande rivale. Ozan, non sopportando il trattamento riservato alla sorella, aggredisce Emir in quanto è certo che lui tradisca di frequente Nihan con Banu. Kemal guadagna a sorpresa un vantaggio strategico nell’azienda di Emir; in un incontro con i quattro soci al vertice della holding, Onder e Galip ritengono che a Emir la situazione stia sfuggendo di mano; Emir, invece, crede di avere tutto sotto controllo e di poter manipolare Kemal come vuole… Seguici su Instagram.