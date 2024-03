Endless Love anticipazioni: Banu aspetta un figlio da Emir!

Un fastidio non di poco conto potrebbe rappresentare un grosso problema per Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). In tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Banu Akmeriç (Çağla Demir). Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Endless Love…

Endless Love, news: Emir e la relazione con Banu

Fin dai primi episodi, i telespettatori hanno avuto modo di scoprire che Emir intrattiene ormai da tempo una relazione extraconiugale con Banu, sua sottoposta al lavoro. Tuttavia, nonostante le nottate passate con la sua giovane amante, Kozcuoğlu non fa altro che pensare alla moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül), con la quale non ha mai fatto l’amore (anche se ormai l’ha sposata da oltre cinque anni).

Proprio per tale ragione, Banu crederà di avere un posto speciale nel cuore di Emir, che dal canto suo non esiterà a ricorrere alla compagnia di diverse prostitute per sopperire la mancanza del calore della consorte, che è riuscito a sposare soltanto nel momento in cui ha minacciato di denunciare il fratello, malato, Ozan Sezin (Barış Alpaykut) per un omicidio orchestrato da lui stesso.

Endless Love, spoiler: Banu è incinta

Fatto sta che, a furia di andare a letto con Banu, Emir cadrà in un grosso errore: possiamo infatti anticiparvi che la donna scoprirà di essere in attesa di un bambino dal perfido amante. Gravidanza che verrà accolta con entusiasmo da Banu, certa che con tale stratagemma potrà finalmente avere l’imprenditore – di cui è innamorata – tutto per sé.

Ma le cose andranno davvero in questa direzione? Entrando più a fondo nella storyline, possiamo infatti anticiparvi che Banu cercherà di comunicare la “bella notizia” ed Emir, ma non tutto andrà per il verso giusto…

Endless Love, trame: qual è il segreto di Emir e Galip?

Proprio nel giorno prescelto per l’annuncio, Emir deciderà infatti di non presentarsi all’appuntamento fissato con Banu, pronta a fargli “una sorpresa che l’avrebbe reso felice“. Un forfait che Emir porterà avanti quando discuterà animatamente col padre Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) a causa dei suoi continui scontri con Kemal Soydere (Burak Ozcivit) che stanno fortemente minando la stabilità della loro società.

Nel bel mezzo dell’acceso litigio, Emir se la prenderà infatti con Galip, asserendo che non vuole fare il suo stesso errore sacrificando Nihan, la donna che ama, come lui ha fatto con la madre pur di portare in alto il loro impero. Parole che feriranno profondamente Galip, il quale si avventerà contro Emir con l’intenzione di dargli uno schiaffo (anche se desisterà all’ultimo minuto).

Un astio, quello tra padre e figlio, che si avvolgerà di mistero quando Emir andrà al capezzale della madre, in stato vegetativo su un letto, per farle visita. Cosa sarà successo alla donna e che ruolo avrà avuto Galip in tutto ciò? Seguici su Instagram.