Endless love, anticipazioni dal 2 al 6 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da martedì 2 a sabato 6 aprile 2024

Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e chiede spiegazioni al commissario sul motivo del fermo della sorella. E così scopre che si trovava in auto con Ozan, il quale era alla guida dell’auto di Emir senza patente e senza documenti dell’auto. Kemal si arrabbia molto con sua sorella ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni anche a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo, e lei gli racconta di come ha conosciuto Ozan e sul perché fosse in auto con lui, sulla sua iscrizione all’agenzia, e su Nihan che l’ha raccomandata al suo amico agente. In commissariato la situazione si chiarisce e anche Ozan viene rilasciato. Nel frattempo, arriva anche il padre di Ozan, Onder. Vildan chiede al marito perché non le abbia mai risposto al telefono, e lui le nasconde la verità…

Nihan consiglia al fratello, innamorato di Zeynep, di lasciar perdere la ragazza in quanto sorella di Kemal. Nihan manda un messaggio a Kemal chiedendogli di incontrarsi davanti ad un murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore. Lui la osserva dall’auto e aspetta che lei vada via. Nihan scopre che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita, ed Emir, ignorando le ragioni del suo interesse, decide di comprargliela. Vildan impone a Ozan di stare lontano da Zeynep.

Leyla rivela a Kemal di sospettare che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Kemal scopre che Leyla ha ragione e, dopo averli colti in flagrante, invia un video messaggio a Emir invitandolo a concentrarsi sul lavoro anziché farlo spiare. Nihan decide di interrompere i lavori di decorazione nell’azienda di Kemal e, mentre si prepara ad andare via, ha un confronto acceso con Asu. Vildan scopre che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato a casa sua, e lo aggredisce accusandolo di non aver mai dimenticato sua sorella Leyla. Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan.

Nihan cerca di parlare con Kemal di quanto successo a Zeynep, ma l’uomo la accusa di essersi intromessa nella vita di sua sorella e la caccia platealmente dall’azienda. Asu cerca di entrare nelle grazie di Fehime rivelandole del licenziamento di Nihan. Fehime scopre che Zeynep ha ottenuto un ingaggio da un’agenzia e, allarmata, chiede aiuto ai suoi familiari. Vildan si rivolge al suo avvocato per far cacciare Leyla dalla casa che le due sorelle hanno in comune, perché ereditata dai genitori. Emir incoraggia Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, che però non ne vuole sapere di lui. Salih comunica a Zeynep di aver parlato di lei ai suoi genitori e vuole organizzare una grande festa di fidanzamento, ma la ragazza ha ben altri problemi. Tornata a casa, trova la famiglia riunita ad aspettarla.

Fehime ha ricevuto a casa una copia del contratto che Zeynep ha firmato con l’agenzia per attori, attrici e modelle. E così la famiglia scopre quello che la ragazza tramava di nascosto. Il padre la minaccia di farle interrompere gli studi, visto che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di diventare maestra. Tarik racconta ai genitori che Zeynep era è stata fermata il giorno prima insieme a Ozan dalla polizia. Non avendo il ragazzo la patente, vengono portati al posto di polizia, dove sono arrivati anche Vildan, Nihan, Emir e Kemal. Huseyin accusa Kemal di aver taciuto tutta questa storia e di aver tradito la fiducia della sua famiglia. Kemal se ne va di casa e si fa ospitare da Salih. Emir regala un secondo anello a Nihan, chiedendole di sposarlo per la seconda volta, fare una seconda cerimonia di matrimonio convinto che lei imparerà ad amarlo. Intanto Kemal è sempre più deciso ad acquistare la casa alla quale è interessato anche Emir.

Emir è sicuro di avere concluso l’acquisto della villa che piace tanto a Nihan, ma il venditore gli comunica che un’altra persona ha fatto un’offerta più vantaggiosa, e che il suo nome è Kemal Soydere. Emir non si arrende e comincia una gara al rialzo per aggiudicarsi a tutti i costi la villa. Leyla, determinata a non lasciarsi portare via la casa dove vive sin dall’infanzia affronta Vildan e Onder di persona. Vildan, nonostante l’insistenza del marito a rinunciare, è altrettanto determinata: la casa è anche sua e ha il diritto di averla. Kemal viene avvicinato da un operaio che lavora nei cantieri della società di Emir: l’uomo gli chiede aiuto: pochi mesi prima suo padre ha perso le gambe per un infortunio sul lavoro. Kemal allora sottopone il problema ad Emir, che lo esorta a non occuparsi di ciò che non lo riguarda.

Kemal ed Emir sono sempre in competizione per l'acquisto di una casa che piace a Nihan. Nel frattempo, Kemal, dopo aver scoperto che Emir fa pedinare sia lui che Nihan, chiama quest'ultima per avvertirla. Mentre c'è tensione anche tra Kemal e il fratello Tarik che lo accusa di non lasciarlo libero di scegliere cosa fare nella vita. Asu ha scelto Nihan per una collaborazione su un progetto.