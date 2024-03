Endless Love, anticipazioni dall’11 al 16 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 11 a sabato 16 marzo 2024

Kemal è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan invece è una ragazza di buona famiglia, appassionata d’arte. Quando i due si incontrano per caso su un autobus, rimangono piacevolmente colpiti l’uno dall’altra. Onder, il padre di Nihan, rischia la bancarotta ed è spinto dalla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si incrociano una seconda volta.

Durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir in seguito alla quale si allontana e sale sulla barca di famiglia ormeggiata al porto. Nihan cade dalla barca e rischia l’annegamento, ma viene salvata da Kemal. I due passano la serata a bordo della barca, approfondiscono la conoscenza e si scambiano i numeri di telefono. Il giorno successivo, Kemal la invita a casa di Leyla, una signora che conosce sin da bambino. Kemal e Nihan trascorrono un piacevole pomeriggio da Leyla e i due giovani sembrano sempre più attratti l’uno dall’altra, anche se Kemal non vuole illudersi. Emir, disperato perché teme che nella vita di Nihan ci sia qualcuno, manda a monte l’accordo con Onder, il padre della ragazza, e così la compravendita dell’azienda non viene conclusa. Galip, il padre di Emir, scopre che suo figlio nutre una folle passione per Nihan e vuole a tutti i costi sposarla, ma lei non ricambia i suoi sentimenti.

Galip promette a Emir che troverà il modo per convincerla e la sera si presenta a casa dei genitori della ragazza e fa loro una proposta sconcertante: li salverà dai debiti se loro convinceranno Nihan a sposare Emir. Mentre Vildan, la madre di Nihan, non sembra contraria all’accordo, Onder è indignato e non ha nessuna intenzione di cedere. Nel trambusto, Ozan si sente male e pone fine per il momento alla questione.

Nihan, sempre più attratta da Kemal, lo bacia e gli rivela i suoi sentimenti, che sono ricambiati, anche se il ragazzo ha il timore che la differenza sociale possa essere un ostacolo. Nihan decide poi di presentargli il suo adorato fratello Ozan e combina un appuntamento al Club. Intanto Kemal ottiene un lavoro presso una importante società mineraria e tutti in famiglia sono tristi pensando alla sua prossima partenza. Quando Kemal sta per arrivare al club, si presenta a sorpresa anche Emir. Nihan è costretta a impedire l’ingresso nel locale a Kemal, perché i due uomini non si incontrino, e ovviamente il ragazzo ci rimane molto male. Nihan in seguito va a chiedergli scusa tentando di spiegare la situazione, ma l’arrivo improvviso della madre peggiora la situazione. Vildan umilia Kemal trattandolo con molta freddezza e Nihan è costretta nuovamente a ribadirgli il suo amore, ma il ragazzo sembra non crederle.

Quando Kemal dice a Nihan di aver trovato lavoro in una miniera in un’altra città, lei si dichiara innamorata di lui e dice di essere pronta a seguirlo ovunque, anche in una situazione di disagio economico, pur di coronare il loro amore. Il ragazzo, però, scoprirà che quelle di Nihan sono solo bugie perché quando lui, solo pochi giorni dopo, le farà la proposta di matrimonio, Nihan rifiuterà. Kemal quindi si trasferisce in un’altra città, diventa ingegnere di una miniera, stimato e benvoluto da tutti, e poi, qualche tempo dopo, in occasione di un incidente durante gli scavi in cui ha dimostrato ancora una volta di avere competenza, sangue freddo e generosità contribuendo alla salvezza di tutti i minatori coinvolti, diventa anche socio dell’imprenditore che lo aveva assunto. Nel frattempo, Nihan si è sposata con Emir e vive con la sua famiglia nella casa di lui, ma le cose non vanno affatto bene.

Kemal, tornato a Istanbul, partecipa alla riunione preliminare per la gara d’appalto ma, disgustato dall’assenza di etica professionale dei convenuti, abbandona la riunione. Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, Nihan cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l’ha solo sognato. Sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Kemal in effetti è lì: Leyla lo nasconde e accoglie la giovane infreddolita. Quando Nihan le confida di essere turbata all’idea del ritorno di Kemal, Leyla la invita a voltare pagina. Zeynep si mette in contatto con Salih per avere informazioni sul ritorno di suo fratello.

Kemal torna a casa, suscitando l'immensa gioia della famiglia, in particolare della madre e del caro amico Salih, il quale non riesce a confidargli di provare qualcosa per sua sorella Zeynep. Quest'ultima si vede di nascosto con Nihan, che le organizza un incontro con un fotografo per fare uno shooting. Nel frattempo, Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma arriva in ritardo di proposito e fa indispettire il suo ospite, che decide di andarsene. Banu inventa di essere stata aggredita da Nihan, lo riferisce a Emir che, convinto di cavalcare l'onda della gelosia della moglie, decide di invitare la ragazza alla festa per il suo anniversario di matrimonio. Zeynep confessa al fratello di aver ricevuto una chiamata da Nihan, ma gli giura di non essere stata lei ad averle detto del suo ritorno. Dopo aver scoperto che Kemal è tornato, Nihan si reca al chiosco sul molo per vederlo, nella speranza di non essere scoperta, ma Kemal si accorge di lei e i due si fissano intensamente.

