Endless Love anticipazioni: Emir e il matrimonio in bianco con Nihan

Già dalle primissime puntate italiane di Endless Love, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 da lunedì 11 marzo alle 14.10, i telespettatori dovranno fare i conti con il matrimonio senza amore tra la protagonista Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e l’ossessivo e senza scrupoli Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Non a caso, anche se sarà riuscito a sposarla attraverso il ricatto, il cinico Emir dovrà fare i conti con un “matrimonio in bianco”, anche a cinque anni di distanza dai loro voti nuziali…

Endless Love, news: ecco perché Nihan sposerà Emir

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi nei nostri precedenti post, la pittrice Nihan deciderà di accantonare il suo amore per lo studente di ingegneria mineraria Kemal Soydere (Burak Özçivit) nel momento in cui il fratello minore Ozan Sezin (Barış Alpaykut) si macchierà dell’omicidio di una prostituta, in realtà ben architettato da Emir.

A quel punto, per evitare che il parente finisca in carcere, Nihan si piegherà alla volontà di Emir di sposarla, salvando di fatto anche i genitori Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e Vildan Acemzade (Neşe Baykent) dalla bancarotta.

Si tratterà di un’unione priva di qualsiasi tipo di sentimento, per lo meno da parte di Nihan, che si protrarrà per cinque lunghi anni, quando l’ex fidanzato Kemal tornerà improvvisamente nella vita della pittrice…

Endless Love, spoiler: Emir e il matrimonio in bianco!

Grazie ad un salto temporale, i telespettatori verranno catapultati subito nel matrimonio infelice di Emir e Nihan. Anche se non si sarà ancora rassegnato a convertirla in una vera e propria moglie, nonostante i tanti rifiuti, Kozcuoğlu avrà avviato una relazione coniugale con una sua collega, di cui la stessa Nihan sarà a conoscenza, e al tempo stesso non disegnerà la compagnia di altre “ragazze occasionali” per sfogare tutta la sua frustrazione per non avere mai ottenuto la donna che in realtà desidera e dalla quale è sempre stato ossessionato.

Per questo, in occasione del loro quinto anniversario di matrimonio, Emir si farà minaccioso con Nihan e le anticiperà che, quella sera stessa, dovranno consumare per la prima volta le loro nozze. Ovviamente, visto che si sarà sposata soltanto per salvare il fratello Ozan e scongiurare la bancarotta della sua famiglia, la Sezin rifiuterà ancora una volta di concedersi al marito, anche perché, proprio in quei giorni, avrà avuto modo di rincontrare Kemal, diventato socio di Emir nella gestione di un importante affare…

Endless Love, trame: Emir ha dei sospetti su Kemal e Nihan

Da un lato, dato che non l’avrà mai dimenticato, Nihan cercherà ad ogni costo di trovare un punto di contatto con Kemal, diventato nel frattempo un ingegnere minerario di successo, dall’altro Soydere ce l’avrà ancora a morte con la ragazza per averlo piantato in asso poiché, in fondo, ancora ignorerà i motivi che l0 hanno spinta a contrarre matrimonio con Kozcuoğlu.

Tuttavia, dato che avrà modo di osservarli insieme, notando una certa tensione, Emir comincerà presto ad avere dei sospetti sul conto di Kemal e Nihan e vorrà assolutamente capire se gli stanno nascondendo qualcosa. E così la sua gelosia si accenderà ancora di più nel momento in cui ritroverà tra le cose di Nihan il ritratto di Kemal fatto dalla ragazza nel giorno in cui si sono conosciuti, per caso, su un autobus…