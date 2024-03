Endless Love anticipazioni: Kemal furioso con Emir!

Fino a quando Kemal Soydere (Burak Özçivit) riuscirà a non cedere alle provocazioni di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, ossia nel momento in cui l’ingegnere si scontrerà a muso duro con l’imprenditore e marito dell’ex fidanzata Nihan Sezin (Neslihan Atagül)…

Endless Love, news: la prima provocazione di Emir…

Appena scoprirà che in passato la moglie Nihan ha avuto una relazione proprio con Kemal, Emir affinerà ancora di più il suo astio nei confronti del suo nuovo socio in affari e, potendo contare sul fidato Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), riuscirà ad avvicinarsi a Tarık Soydere (Rüzgar Aksoy), il fratello di Kemal, convertendolo nel suo barbiere personale.

Un ingaggio, quello di Tarik, che non farà affatto piacere a Kemal, convinto che Emir stia soltanto usando il parente per provocarlo. Tuttavia, in questa difficile situazione, il nostro protagonista non potrà contare sull’appoggio del padre Hüseyin Soydere (Orhan Güner), che gli farà presente che è stato lui a fare entrare Kozcuoğlu nelle loro vite, accettando di lavorare a stretto contatto con lui, pur essendo consapevole del suo legame matrimoniale con Nihan, la donna che gli ha spezzato il cuore.

Endless Love, spoiler: Kemal furioso con Emir

In ogni caso, la goccia che farà traboccare il vaso sarà un’altra, ossia quando Emir trasformerà in un vero e proprio incubo il “primo appuntamento” il primo appuntamento tra il cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), la sorella di Kemal. Appena apprenderà che la parente è stata portata alla stazione di polizia dopo essere uscita con il fratello della sua “amata” Nihan, il giovane Soydere andrà su tutte le furie e, come prima cosa, ritirerà l’iscrizione della ragazza ad un’agenzia di spettacolo affiliata proprio ad Emir.

In seguito a questo fatto, Kemal non esiterà poi ad affrontare Emir, intimandogli di stare lontano dalla sua famiglia poiché, in quel caso, non esiterà a fargliela pagare. Una vera e propria minaccia, che si convertirà anche in un accenno di aggressione fisica, che non spaventerà ovviamente lo sbruffone Kozcuoğlu, sempre più certo del fatto che alla fine sarà lui a vincere la guerra contro Soydere.

Endless Love, trame: Nihan e il consiglio a Ozan

Fatto sta che anche Nihan si inserirà presto in questa situazione decisamente delicata, in primis consigliando a Ozan di dimenticare Zeynep. La ragazza farà infatti presente al fratello che i loro genitori, Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan (Neşe Baykent), non daranno mai il loro benestare alla eventuale reazione con la sorella di Kemal, per la quale si è preso un cotta, e gli dirà che non può fare nulla per appoggiarlo in tal senso.

Come se non bastasse, Emir inizierà a ricattare Önder e Vildan, precisando loro che non devono più nascondergli informazioni importanti, come la relazione naufragata tra Kemal e Nihah, se non vuole che Ozan – da completo innocente – paghi per i loro errori, com’è avvenuto nel corso del primo appuntamento con Zeynep.

Un intreccio complicato, fatto di ricatti e sotterfugi, che sarà soltanto all’inizio…