Endless Love anticipazioni: Kemal lascerà la casa dei suoi genitori, ecco perché

L’ennesimo piano contorto di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) costringerà Kemal Soydere (Burak Özçivit) a lasciare la casa dei genitori Hüseyin Soydere (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Una svolta che arriverà nelle prossime puntate italiane di Endless Love, nella quale ci metterà lo zampino anche Tarık (Rüzgar Aksoy), il gelosissimo fratello di Kemal…

Endless Love, news: Kemal affronta Emir

Se avete avuto modo di leggere i nostri precedenti post, sapete già che Emir trasformerà in un vero e proprio incubo il primo appuntamento tra Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), la sorella di Kemal, e Ozan Sezin (Barış Alpaykut), il fratello di Nihan (Neslihan Atagül). Utilizzando le sue conoscenze, Kozcuoğlu farà infatti sì che Ozan venga arrestato per guida senza patente mentre sarà in compagnia di Zeynep.

A quel punto, i due ragazzi verranno portato in commissariato per ulteriori accertamenti. Un vero e proprio imprevisto che metterà in difficoltà Zeynep, dato che Kemal verrà convocato dalla polizia e scoprirà sia dell’appuntamento con Ozan e sia della sua recente iscrizione in un agenzia di spettacolo. Non a caso, una volta che appurerà che c’è Emir dietro tutto quanto, Kemal non esiterà ad affrontare il suo “nemico”, intimandogli di stare lontano dalla sua famiglia. Un pensiero al quale Soydere arriverà non soltanto per ciò che Emir avrà fatto a Zeynep, ma pure perché avrà assunto Tarik come suo barbiere personale…

Endless Love, trame: Zeynep viene sbugiardata

Nonostante le minacce, neanche troppo velate, di Kemal, Emir non se ne starà con le mani in mano e darà il via ad una nuova strategia: per prima cosa, consegnerà a Tarik il cellulare di Zeynep, che avrà recuperato dalla stazione di polizia, parlando al barbiere di quanto successo alla sorella mentre si trovava in compagnia di Ozan; come se non bastasse, farà poi recapitare a casa Soydere il contratto di Zeynep con l’agenzia di moda e spettacolo per un ingaggio di attrice.

Addolorati per il comportamento della figlia, Hüseyin e Fehime rimprovereranno Zeynep per le tante bugie che ha loro raccontato. In particolare, Hüseyin strapperà il contratto firmato dalla figlia e le dirà che da quel momento non potrà più uscire di casa nemmeno per andare a scuola. Una situazione che peggiorerà quando Tarik estrarrà da una sua tasca il cellulare della parente. Dopo aver lanciato il telefono alla sorella, il barbiere parlerà infatti ai genitori del suo “arresto” durante l’appuntamento con Ozan e, come se non bastasse, farà presente ai genitori che Kemal sapeva tutto quanto ed ha scelto di coprire Zeynep!

Endless Love, spoiler: Kemal lascia la casa dei suoi genitori ma…

Rivelazioni, quelle di Tarik, che porteranno Kemal a prendere una decisione sofferta, dopo aver chiesto perdono sia a Hüseyin e a Fehime per le sue omissioni. Consapevole del fatto che la sua vicinanza al cattivissimo Emir sta mettendo in pericolo tutti i suoi familiari, Kemal deciderà di lasciare la casa di famiglia e troverà rifugio da Salih, che resterà attonito appena scoprirà che la sua “fidanzata segreta” Zeynep è uscita con Ozan.

Tuttavia, anche se metterà distanza tra lui e i suoi cari, Kemal avrà ben chiaro il suo obiettivo: impedirà ad Emir di fare loro del male. Un sentimento di vendetta che influenzerà i prossimi eventi della nuova dizi turca…