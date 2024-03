Endless Love anticipazioni, Nihan a Kemal: “Sto vivendo in un incubo. Vorrei che tu mi risvegliassi”

I nemici si affrontano sul campo, privandoli delle cose a cui tengono di più. È questo lo stratagemma che utilizzerà Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nelle prossime puntate italiane di Endless Love per colpire Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Nihan Sezin (Neslihan Atagül), la donna che i due nemici si contendono, con una rivelazione piuttosto inaspettata…

Endless Love, news: Nihan e la casa dei suoi sogni

Tutto partirà quando, attraverso una serie di flashback, i telespettatori avranno modo di apprendere che, durante i mesi di relazione con Kemal, Nihan aveva espresso il desiderio di vivere in una casa non molto distante da quella dei suoi genitori Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e Vildan Acemzade (Neşe Baykent). Un sogno mai dimenticato dalla ragazza, nonostante la sua rottura successiva con Soydere dovuta al ricatto perpetrato da Emir, pur di sposarla, ai danni del fratello Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Tale abitazione ritornerà dunque al centro della scena quando, durante una chiacchierata, Emir capirà che l’immobile piace a Nihan. Ovviamente, l’imprenditore muoverà le sue conoscenze per comprare quella casa, dato che la stessa sarà in vendita, ma dovrà fare i conti con l’interferenza di Kemal, che vorrà acquistarla per fargli un dispetto e sorvegliarlo più da vicino, visto che ha cercato di influenzare con i suoi stratagemmi i fratelli Tarık (Rüzgar Aksoy) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse)…

Endless Love, spoiler: ecco chi ottiene la casa tra Kemal ed Emir

Alla fine tra i due uomini chi sarà a spuntarla? Possiamo dirvelo fin da ora: alla fine a conquistare la proprietà della casa sarà Kemal, grazie all’intervento dell’amica Leyla (Zerrin Tekindor). Dopo avergli confessato di essere la sorella di Vildan, la donna sfrutterà la sua precedente conoscenza con la proprietaria della casa per convincerla a venderla a Kemal e a non ad Emir.

Un acquisto attraverso il quale Kemal realizzerà un vero e proprio “scacco matto” ad Emir, ma che metterà al tempo stesso Nihan in difficoltà, non appena scoprirà per caso che è proprio il suo ex ad essere il proprietario della casa dei suoi sogni, la stessa dove intendeva costruire un futuro felice al suo fianco. E tutto ciò farà da preludio alla sopracitata rivelazione della ragazza…

Endless Love, spoiler: la rivelazione di Nihan a Kemal

Vi anticipiamo infatti che Nihan avrà modo di confrontarsi con Kemal sull’acquisto della casa. Tuttavia, l’uomo non avrà con lei un approccio conciliante, tant’è che le rinfaccerà che avrebbero potuto vivere lì insieme, se soltanto non l’avesse preso in giro per contrarre matrimonio con Emir per i suoi soldi.

Tali parole colpiranno nel segno Nihan, che con le lacrime agli occhi troverà il coraggio di avvicinarsi a Kemal per dirgli: “Sto vivendo in un incubo. Vorrei che tu mi risvegliassi“.

Una vera e propria confessione alla quale Kemal ripenserà negli attimi successivi, soprattutto quando Nihan dovrà andare via poiché colta insieme a lui da Emir. E nella mente dell’uomo riaffiorerà così un’altra frase, che gli avrà detto Feliz, la bimba orfanella a cui Nihan è affezionata. Dopo averlo conosciuto, la piccolina si sarà fatta sfuggire che la Sezin ha pianto per lui per oltre cinque anni. Riferimento che gli farà comprendere, per la prima volta, che forse Nihan non ha sposato Emir per “sua scelta”… Seguici su Instagram.