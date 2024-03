Endless Love anticipazioni: Nihan riceve un’ottima proposta di lavoro, ma non sa che…

Un lavoro interessante attende Nihan Sezin (Neslihan Atagül) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. La protagonista della nuova dizi turca verrà infatti scelta per far parte di un progetto sociale che ha come obiettivo quello di aiutare i bambini che, non avendo una solida famiglia, sono costretti a vivere in strada. Proposta che Nihan accetterà di buon grado poiché non sarà consapevole di chi c’è dietro…

Endless Love, news: Nihan accetta di lavorare per Kemal ma…

La storyline prenderà pian piano piede nel momento in cui Nihan accetterà di lavorare nell’azienda dell’ex fidanzato Kemal Soydere (Burak Özçivit) per dipingere all’interno della stessa alcuni murales. La Sezin deciderà infatti di accettare l’impiego per indispettire il marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), che invece farà di tutto per impedirle di avvicinarsi a Kemal.

Fatto sta che il nuovo lavoro di Nihan finirà per indispettire anche Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), socia di Kemal infatuata segretamente di lui. Non a caso, Asu non esiterà a “marcare il territorio” con Nihan, facendole credere di essere la fidanzata di Kemal e imponendole alcune scelte, come i colori da utilizzare per la pittura dei vari murales. Tuttavia, queste schermaglie dureranno pochissimo, perché Nihan deciderà di lasciare il lavoro per un motivo ben preciso…

Endless Love, trame: la proposta solidale per Nihan

Eh sì: in seguito al trambusto creatosi per il primo appuntamento tra Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e il fratello Ozan (Barış Alpaykut), che Emir trasformerà in un vero e proprio incubo grazie alle sue conoscenze, Nihan non vorrà più saperne di collaborare con Kemal ed arriverà a prendere la decisione di licenziarsi.

Tuttavia, in questa difficile circostanza, sarà Kemal a voler dire l’ultima parola dato che, nel bel mezzo di un litigio causato dalle continue interferenze di Emir coi suoi familiari, licenzierà Nihan prima ancora che possa comunicargli che intende andare via.

Litigio, quello tra Nihan e Kemal, che farà “gongolare” di gioia Asu, la quale comunque non perderà occasione per tendere un nuovo tranello: grazie ad una sua collaboratrice, proporrà infatti alla Sezin di entrare a far parte del progetto solidale per aiutare i bambini che trascorrono il loro tempo in strada, facendo sì che accetti l’incarico prima di scoprire che a finanziarlo sarà la società sua e di Kemal!

Endless Love, spoiler: Nihan scopre il coinvolgimento di Asu (e Kemal) nel progetto

Tale omissione non durerà a lungo: possiamo anticiparvi che, nel corso di un pomeriggio passato con la sua amica Sema (Elif Özkul), Nihan apprenderà che Kemal è uno dei finanziatori del progetto a cui ha deciso di prendere parte.

Di istinto, Nihan telefonerà dunque a Kemal per chiedergli per quale motivo abbia agito in tale modo, ma l’uomo si dichiarerà completamente estraneo al fatto e dirà di non sapere nulla a riguardo.

Nihan non impiegherà tanto tempo a riunire i tasselli del puzzle quando Asu si presenterà nel suo studio di pittura, fingendo di averle teso un ramoscello d’ulivo, e si dirà entusiasta di tornare a lavorare con lei dopo i recenti fraintendimenti. Di fronte all’evidente falsità di Asu, Nihan non farà infatti alcun passo indietro e dirà che intende impegnarsi a fondo per nobilitare la causa dei bambini della strada.

Ciò sarà dunque soltanto l’inizio di un rapporto abbastanza conflittuale tra le “due donne di Kemal”, che diventerà sempre più centrale e sorprendente nei prossimi episodi della dizi… Seguici su Instagram.