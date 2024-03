Endless Love anticipazioni: Tarik, un “fratello nemico” per Kemal?

Fin dai primissimi episodi di Endless Love, la nuova dizi turca in onda su Canale 5, i telespettatori avranno modo di assistere alla gelosia di Tarık Soydere (Rüzgar Aksoy) nei confronti del fratello Kemal (Burak Özçivit). Si tratta di un sentimento contrastato (perché in fondo Tarik vorrà bene al consanguineo), che porterà il giovane barbiere a fare delle scelte avventate che lo avvicineranno pericolosamente al losco Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: ecco perché Tarik è geloso di Kemal

In primis, è bene precisare che Tarik sarà geloso perché i genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) non faranno altro che tessere le lodi di Kemal per la laurea raggiunta in ingegneria mineraria e per i suoi successi in campo lavorativo. Visto che considererà ingiusto tale atteggiamento (essendo stato lui a prendersi cura della famiglia portando avanti insieme al padre la loro barberia), Tarik non mancherà di palesare il proprio disappunto con delle vere e proprie “stilettate” a Kemal, il quale cercherà sempre di non prendersela troppo per evitare di inasprire il rapporto.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, Kemal dovrà fare i conti con un imprevisto: Emir troverà infatti un modo subdolo di inserirsi nel suo rapporto con Tarik…

Endless Love, spoiler: Emir offre un lavoro a Tarik

Eh sì: dato che avrà dei dubbi sulla natura del suo rapporto con la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül), Emir chiederà al fidato Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di indagare sulla vita di Kemal e trovare qualcosa contro di lui. Una mossa che, almeno per ora, produrrà un avvicinamento di Emir a Tarik. Quest’ultimo verrà infatti assunto da Kozcuoğlu come suo barbiere personale.

Tarik accetterà di buon grado questo “lavoro sospetto”, considerando i tanti soldi che Emir gli offrirà per sistemargli i capelli ogni volta che vuole. Fatto sta che, almeno per ora, Tarik nasconderà tale secondo impiego ai genitori. L’omissione non durerà però a lungo per un motivo ben specifico: poco prima di un colloquio di lavoro, grazie alla collaborazione di Tufan, Emir farà sì che Kemal veda “per caso” Tarik mentre gli starà revisionando l’acconciatura…

Endless Love, trame: Tarik, un “fratello nemico” per Kemal?

Ovviamente, appena avrà modo di confrontarsi con lui, Kemal chiederà spiegazioni a Tarik circa il suo legame con Emir, ma l’uomo risponderà che non deve dare conto a lui di ciò che fa per la sua famiglia, visto che è il fratello maggiore. Uno scontro in piena regola che non farà che peggiorare quando, nel tentativo di proteggerlo, Kemal dirà a papà Hüseyin e mamma Fehime che Tarik sta lavorando anche per conto di Emir.

A quel punto, contrariamente a quanto il nostro protagonista si aspettava, Hüseyin prenderà le difese di Tarik e chiederà a Kemal di mettere da parte i suoi affari con Emir, se è davvero pericoloso come dice, sottolineando che è stato lui a “riportarlo in casa” dopo l’esperienza devastante del fidanzamento andato a male con Nihan. Parole decisamente inaspettate per Kemal, ma che invece faranno piacere a Tarik, sempre più in rotta di collisione con lui… Seguici su Instagram.