Endless Love anticipazioni: tra Kemal e Nihan è subito colpo di fulmine, ma Emir trama contro di loro

Una nuova e tormentata storia d’amore prenderà il via su Canale 5 lunedì 11 marzo 2024. È questo infatti il giorno prescelto per il debutto di Endless Love, dizi turca – titolo originale Kara Sevda – che prenderà il posto in daytime, alle 14.10, di Terra Amara (che proseguirà soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio). Al centro della scena la pittrice benestante Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e l’ingegnere di umile famiglia Kemal Soydere (Burak Özçivit).

Endless Love, news: Nihan e Kemal, è subito “colpo di fulmine”

La narrazione della storia prenderà il via dal momento in cui Nihan e lo studente Kemal si incontreranno per caso su un autobus. La ragazza resterà infatti fin da subito affascinata dalla bellezza di Kemal, tant’è che prenderà il suo album e disegnerà su un foglio bianco il suo volto (che deciderà di mettere in risalto in una mostra organizzata ad Istanbul). Fatto sta che pure Kemal resterà ammaliato da Nihan e non farà altro che parlare di lei al suo migliore amico Salih.

Tuttavia, Nihan non sarà del tutto libera di frequentare Kemal: da diverso tempo, i genitori Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan (Neşe Baykent) stanno infatti attraversando una grossa crisi economica, motivo per il quale vorrebbero darla in sposa al ricchissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), rampollo figlio del potentissimo Galip (Burak Sergen). Un matrimonio di convenienza, al quale Nihan non vorrà assolutamente piegarsi, visto il carattere prepotente e possessivo di Emir.

Endless Love, trame: Nihan e Kemal iniziano una relazione segreta ma…

Non a caso, durante il party del suo compleanno, Emir si farà prendere dalla gelosia e picchierà un amico di Nihan, la quale scapperà a gambe levate dai festeggiamenti e si rifugerà sulla barca di famiglia. Agendo in tale maniera, la ragazza andrà dunque incontro ad un grosso pericolo: la sua scarpa, a causa di una distrazione, si legherà infatti ad una corda e la farà cadere in mezzo al mare. Fortunatamente, a salvarla ci sarà Kemal, nel porto per la manutenzione di una barca di un conoscente.

Grazie a questa coincidenza, i due potranno quindi conoscersi meglio e cominceranno una vera e propria relazione. Ad un certo punto, Kemal informerà infatti i genitori Hüseyin (Orhan Güner)

e Fehime (Zeyno Eracar) che intende chiedere la mano di Nihan, ma il destino avrà in serbo per i “piccioncini” altri piani.

Endless Love, spoiler: Emir incastra Ozan e obbliga Nihan a sposarlo!

Eh sì: dato che Nihan non vorrà proprio saperne di sposarlo, lo spietato Emir metterà su un piano diabolico per costringere la ragazza a diventare sua moglie: in pratica, Kozcuoğlu farà in modo che Ozan (Barış Alpaykut), il fratello di Nihah, si macchi dell’omicidio di una ragazza, della quale occulterà il cadavere. Grazie a questo escamotage, promettendo di proteggere il giovane dall’arresto, Emir otterrà il permesso da Önder e Vildan di sposare la loro figlia, con il beneplacito della stessa Nihan (che rinuncerà all’amore di Kemal per evitare che l’amato fratello finisca in prigione).

Un antefatto decisamente drammatico, a cui seguirà un salto temporale di cinque anni, con Nihan ancora infelice al fianco di Emir, al quale non si sarà però mai concessa. Esistenza infelice che cambierà quando il destino, ancora una volta, le farà incontrare Kemal, ormai diventato un famosissimo ingegnere…