Fiction Rai: Sandokan con Can Yaman, presto le riprese in Calabria

Sandokan sta per tornare! Da circa quattro anni, la casa di produzione Lux Vide è impegnata nel remake della celebre storia tratta dalla saga avventurosa scritta da Emilio Salgari. A fine aprile, finalmente, partiranno le riprese di questo ambizioso progetto, destinato alla prima serata di Rai 1 nella prossima stagione televisiva. La leggendaria Tigre della Malesia, avrà il volto e la prestanza fisica dell’attore turco Can Yaman, che succede a Kabir Bedi, l’indimenticabile interprete che, nel 1976, conquistò il cuore di milioni di spettatrici.

Già sono stati definiti i luoghi delle riprese, che includono anche la Calabria. Attualmente, nell’area industriale di Lamezia Terme, si sta procedendo con la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, il luogo centrale in cui Salgari ha ambientato i suoi romanzi del ciclo malese. Questa collaborazione segna il primo coinvolgimento di Lux Vide con questa regione, reso possibile grazie al sostegno cruciale della Film Commission e della Regione Calabria, partner fondamentali per la realizzazione di questo progetto.

Ancora non sono stati rivelati i nomi del resto del cast della serie. C’è grande attesa per scoprire chi interpreterà Lady Marianna, la celebre Perla di Labuan, la cui importanza potrebbe essere notevolmente ampliata in questa nuova versione, considerando che la produzione intende narrare la saga di Sandokan da una prospettiva femminile. Per ora, però, tutto è avvolto nel massimo riserbo. Se al momento dell’annuncio del progetto era stato menzionato (pur senza conferma) il possibile coinvolgimento di Luca Argentero nel ruolo del corsaro Yanex De Gomera, amico fidato del protagonista, al momento l’attore non è stato ufficializzato come parte del cast.

C’è grande entusiasmo da parte di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che annuncia la messa in onda già nella prossima stagione:

Sandokan torna! La felicità nell’annuncio dell’avvio delle riprese si unisce alla gioia per il ritorno di un titolo straordinario nella storia della Rai, in una versione completamente rinnovata. Un grande evento che risplenderà nella prossima stagione del servizio pubblico.

Un nuovo adattamento già molto atteso, non solo dalle tantissime aficionados del carismatico Yaman, ma anche dai numerosi fan dell'istintivo e coraggioso pirata della Malesia, pronto a conquistare il cuore della nuova generazione di spettatori.