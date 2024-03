Il paradiso delle signore 8: Matilde ascolta qualcosa che… | Trama 12 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 12 marzo 2024

Marta (Gloria Radulescu) e Adelaide (Vanessa Gravina) torneranno a breve per l’inaugurazione della casa famiglia. Elvira (Clara Danese) ha perso la spilla regalata dalla suocera e chiede a Salvatore (Emanuel Caserie) di aiutarla. Tullio viene a sapere della scomparsa della spilla e reagisce molto male. Maria (Chiara Russo), sostenuta dalle sue amiche, accetta di fare l’intervista senza Vito (Elia Tedesco). Rosa (Emanuel Caserio) non sa come comportarsi con la madre e se seguire o meno il consiglio di Marcello (Pietro Masotti). Matilde (Chiara Baschetti) ascolta casualmente una conversazione di Umberto (Roberto Farnesi) sul rapporto tra la figlia e Vittorio (Alessandro Tersigni) e la sua paura e gelosia aumentano. Seguici su Instagram.