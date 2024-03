Il paradiso delle signore 8: Adelaide delusa da Marcello | Trama 18 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 18 marzo 2024

Per la nuova collezione del Paradiso, le veneri propongono Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) come modella mentre per Botteri viene nominato un nome del tutto inaspettato. Delia (Ilaria Maren) convince Salvatore (Emanuel Caserio) ad ospitare Elvira (Clara Danese) e Tullio in Caffetteria per le prove della gara di ballo. Matilde (Chiara Baschetti), sempre gelosa, ha un piccolo litigio con Marta (Gloria Radulescu). Adelaide (Vanessa Gravina) invece è risentita dal fatto che Marcello (Pietro Masotti) non si sia fatto sentire da quando lei è ritornata a Milano. Barbieri tuttavia decide di chiamare la Contessa per parlare dell'affare di Hofer e cercando quindi uno scambio di idee per l'investimento.