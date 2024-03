Il paradiso delle signore 8: Adelaide, gelosa, cerca di riavvicinare Marcello | Trama 19 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 19 marzo 2024

Maria (Chiara Russo) sta ancora ripensando al bacio con Vito (Elia Tedesco) dei giorni precedenti e forse comprende che qualcosa è cambiato nei confronti del siciliano. Salvatore (Emanuel Caserio) non vuole sostenere il piano di Delia (Ilaria Maren) e Irene (Francesca Del Fa) nell'allontanare Elvira (Clara Danese) da Tullio. Adelaide (Vanessa Gravina) è gelosa della complicità tra Marcello (Pietro Masotti) e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e cerca quindi di riavvicinarlo con una scusa, ovvero quella dell'affare con Hofer. Marta (Gloria Radulescu) incontra una ragazza della casa famiglia e ne rimane colpita; Vittorio (Alessandro Tersigni) sostiene la sua ex moglie per aiutarla a risolvere il problema della giovane mamma.