Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni 2 aprile 2024: Marcello torna più sicuro che mai!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 2 aprile 2024

Lunedì 1° aprile le vicende del Paradiso non vanno in onda per Pasquetta. Martedì 2, Tancredi (Flavio Parenti) rivelerà a Umberto (Roberto Farnesi) di voler riconquistare Matilde (Chiara Baschetti) . Clara (Elvira Camarrone) ha vinto la gara ciclistica ma rischia la squalifica per colpa di Alfredo (Gabriele Anagni) e del suo cambio, montato senza consenso e soprattutto non omologato. Marcello (Pietro Masotti) ritorna dalla Germania più sicuro che mai: l'affare con Hofer pare non abbia nessuna macchia. Maria (Chiara Russo) è pronta per il suo viaggio a Parigi dallo stilista Defois e Vito (Elia Tedesco) si propone per accompagnarla.