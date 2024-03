Il paradiso delle signore 8: Marta fa una scoperta sconcertante | Trama 21 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 21 marzo 2024

Marcello (Pietro Masotti) e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) sono la punta di diamante della collezione Paradiso e la sfilata è un vero e proprio successo. Matteo (Danilo D’Agostino) chiede perdono a Maria (Chiara Russo) per averla baciata e le promette di mettersi da parte una volta per sempre. Delia (Ilaria Maren) e Irene (Francesca Del Fa) proseguono con il loro piano senza dire altro a Salvatore (Emanuel Caserio): Elvira (Clara Danese) deve capire la tossicità di Tullio. Marta (Gloria Radulescu) si ritrova a controllare dei documenti per poter aiutare Rita e fa una scoperta sconcertante che riguarda sia lei che Vittorio (Alessandro Tersigni). Seguici su Instagram.