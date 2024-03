Il paradiso delle signore 8: Marta ha un problema, Adelaide interviene | Trama 22 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 22 marzo 2024

Marcello (Pietro Masotti) si confida con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e le dice di aver dimenticato Adelaide (Vanessa Gravina), ma la giovane nutre dei dubbi. Matteo (Danilo D’Agostino) confida a Maria (Chiara Russo) di essere nei guai ma non può raccontarle altro. Momenti drammatici in arrivo al Paradiso visto che Vito (Elia Tedesco) rimane coinvolto in un incidente e Maria è costretta a correre in ospedale.

Tullio non si presenta alla gara di ballo ed Elvira (Clara Danese) potrebbe rimanere senza un cavaliere; Salvatore (Emanuel Caserio) decide di intervenire all’ultimo minuto per non lasciare la sua innamorata in difficoltà. Adelaide (Vanessa Gravina) è costretta a parlare con il vescovo per risolvere il problema di Marta (Gloria Radulescu): il matrimonio tra la giovane Guarnieri e Vittorio (Alessandro Tersigni) non è stato annullato dalla Sacra Rota. Seguici su Instagram.