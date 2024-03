Il paradiso delle signore 8: Matteo vuole parlare con Ciro | Trama 6 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 6 marzo 2024

Vito (Elia Tedesco) e Matteo (Danilo D'Agostino) hanno discusso pesantemente e Maria (Chiara Russo) preferisce non dire nulla al padre riguardo l'accaduto. Marcello (Pietro Masotti) invece ascolta il fratello e poi decide di parlare con Vittorio (Alessandro Tersigni) per dare spiegazioni. Nel frattempo il lavoro e le iniziative del Paradiso vanno avanti. Tancredi (Flavio Parenti) dona il suo aiuto prezioso a Marta (Gloria Radulescu) per la casa famiglia. Marcello e Hofer si conoscono e il tedesco chiede di poter parlare di affari con Barbieri. Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni) si confrontano in maniera pacifica, mentre Matteo è deciso nel voler parlare con Ciro (Massimo Cagnina).