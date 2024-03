Il paradiso delle signore 8: Ciro decide di parlare con Maria | Trama 7 marzo 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 7 marzo 2024

Il piano di Umberto (Roberto Farnesi) sembra procedere alla grande visto che Marcello (Pietro Masotti) vuole presentare Hofer a Conti (Alessandro Tersigni) e proporre l’affare in questione. Al Paradiso delle Signore arriva la madre di Tullio che non da tregua alla dolce Elvira (Clara Danese). Ciro (Massimo Cagnina) ritorna a lavorare in Caffetteria ma è ancora scosso dall’incontro avuto con Matteo (Danilo D’Agostino). Salvatore (Emanuel Caserio) cerca di far riflettere Ciro e lui infine decide di parlare finalmente con Maria (Chiara Russo). Seguici su Instagram.