Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024

Le Veneri propongono Rosa come modella per la nuova collezione del Paradiso, mentre come modello, da Botteri viene fatto un nome inaspettato. In vista di una gara di ballo, Delia convince Salvatore a ospitare in Caffetteria Elvira e Tullio per le prove. Matilde, ancora inquieta nei confronti di Marta, ha un piccolo screzio con lei. Adelaide non accetta il fatto che da quando è tornata a Milano, Marcello non si sia ancora fatto vedere. Dal canto suo, Barbieri, non avendo ottenuto il sostegno da parte di Vittorio nell’affare con Hofer, decide di chiamare la Contessa per parlarle dell’investimento.

Maria, ripensando al bacio con Vito dopo l’intervista di qualche giorno prima, inizia a capire che, forse, qualcosa è cambiato nei suoi confronti. Salvo si rifiuta di appoggiare il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira. Adelaide nota Marcello in atteggiamenti complici con Rosa e, gelosa, cerca di riavvicinarlo a sé, così lo convoca per comunicargli che ha preso una decisione in merito all’affare con Hofer. Marta incontra Rita, una ragazza della casa-famiglia ed è molto colpita dal suo problema, Vittorio lo nota ed è pronto a sostenerla.

Adelaide ammette che non è ancora pronta a vedere Marcello con un’altra donna. Nel frattempo, Marcello è stato scelto come modello per presentare gli abiti della nuova collezione Paradiso insieme a Rosa. Marta prende un’importante decisione per aiutare Rita e il suo bambino. Tancredi confessa a Umberto che non ha rinunciato a riconquistare Matilde. Matteo prova a fermare Marcello sull’affare Hofer, ma non può raccontargli tutta la verità; poi, distrutto per il tradimento nei confronti del fratello, si sfoga con Maria e compie un gesto inaspettato.

È il giorno della presentazione della nuova collezione del Paradiso: Marcello e Rosa fanno un figurone nelle vesti di modelli e Adelaide non regge alla vista dei due insieme. Matteo chiede scusa a Maria per averla baciata e le promette che, d’ora in poi, la lascerà stare. Il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira procede all’insaputa di Salvo. Nel frattempo, controllando dei documenti utili per aiutare Rita, Marta fa un importante scoperta che riguarda lei e Vittorio.

Marcello dice a Rosa di aver dimenticato la Contessa, ma lei è scettica. Matteo confida a Maria di avere dei problemi, di cui però non può parlarle. Nel frattempo, Vito rimane coinvolto in un incidente e Maria si precipita all’ospedale da lui. Tullio non si presenta alla gara di ballo ed Elvira rischia di rimanere senza cavaliere, ma Salvo decide di intervenire. Adelaide parlerà col vescovo per aiutare Marta a risolvere l’intoppo burocratico che si è venuto a creare con il tribunale della Sacra Rota in merito all’annullamento del matrimonio della nipote con Vittorio. Seguici su Instagram.