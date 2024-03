Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024

Vito e Maria sono tornati insieme, ma lei è ancora attratta da Matteo e, nel frattempo, viene a sapere che Defois vuole incontrarla a Parigi. Intanto il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua. Alfredo vorrebbe montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara durante la prossima gara, ma lei è scettica perché il cambio, non essendo stato approvato, non può essere usato in una competizione ufficiale. Per ottenere l’annullamento del matrimonio, Marta e Vittorio dovranno incontrarsi e ripercorrere le tappe della loro storia; Marta, però, non sembra entusiasta all’idea.

Irene e Clara si mostrano entusiaste con Maria per la proposta parigina. Roberto, invece, propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market sul mondo delle donne e lei vorrebbe fare un’intervista ad Adelaide, sperando di convincere la Contessa a rilasciargliela. Salvatore vede svanire sempre più le sue speranze di riconquistare Elvira, mentre lei inizia ad avere dei problemi con Tullio. La procedura per l’annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio si mostra più complicata del previsto e i due si frequentano assiduamente, ma Marta decide di reprimere i suoi veri sentimenti.

Elvira inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio. Rosa incontra Adelaide per intervistarla e, nonostante i tentativi della Contessa di sminuirla, la ragazza riesce a tenerle testa. Vittorio decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo incontro con Marta e si presenta a sorpresa a casa della ex moglie. Nel frattempo, Maria, seppur tormentata dai sensi di colpa, trova il coraggio di dire a Vito quali sono le sue intenzioni rispetto alla proposta parigina di Defois.

Arrivano le bozze dei contratti da parte di Hofer e Marcello pensa di andare in Germania per controllare di persona la situazione, ma la notizia arriva anche alle orecchie di Umberto, che deve correre ai ripari. Crespi e Alfredo sono di nuovo faccia a faccia e questa volta non si sfidano solo sul campo sentimentale, ma anche su quello sportivo. Matteo riceve dalla madre la notizia che si sta rimettendo magnificamente dopo l’operazione e che sta per tornare a Milano. Intanto Maria confessa a Irene che i suoi sentimenti nei confronti di Vito sono profondamente cambiati.

Salvatore consegna alle Veneri le uova di cioccolato, omaggio di Vittorio per Pasqua e c'è una sorpresa pensata proprio per Elvira. Umberto sta col fiato sul collo di Matteo perché ha paura che il suo piano possa saltare. Crespi continua a ronzare intorno a Irene, sotto gli occhi di Alfredo che, indispettito, è tentato di fare un azzardo. Su suggerimento di Salvatore, Matteo organizza in Caffetteria un rinfresco per dare il benvenuto alla madre Silvana e, preso dall'emozione, si dichiara a Maria..