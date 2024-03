Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Elvira e Tullio in crisi!

Come ogni anno, il Paradiso delle signore si prepara alla settimana di Pasqua. Cosa s’inventerà quest’anno Vittorio (Alessandro Tersigni)? Tutto ciò che sappiamo per il momento è che ci saranno delle uova per le nostre veneri, ma non saranno le uniche a ricevere delle sorprese!

Salvatore (Emanuel Caserio) vedrà svanire sempre più le sue speranze di riconquistare Elvira (Clara Danese), ma sarà proprio nel momento in cui il buon barista avrà perso le speranze che lei inizierà ad avere dei problemi con Tullio (Nathan Macchioni).

Dopo un iniziale momento di idilli infatti, la Venere mora aprirà gli occhi sulla vera natura del fidanzato e inizierà ad avere dei dubbi sulla sua relazione: cosa succederà adesso?

Proprio a pochissimi giorni dalla Pasqua, Salvo consegnerà alle Veneri le uova di cioccolato, omaggio di Vittorio per Pasqua, ma questa volta ci sarà una sorpresa pensata proprio per Elvira. Riuscirà finalmente il nostro Amato siciliano a riconquistare il cuore della sua Venere del cuore? Seguici su Instagram.