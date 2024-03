Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Rosa intervista Adelaide!

Era dai tempi della posta del cuore che non associavamo la Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) al Paradiso delle signore, ma ci sono buone notizie: non solo stiamo per rivederla, ma questa volta a interagire con lei sarà una donna altrettanto intelligente e tenace!

Al Paradiso Market, infatti, Roberto (Filippo Scarafia) proporrà a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market sul mondo delle donne e lei avrà tutta l’intenzione fare un’intervista ad Adelaide, sperando di convincere la Contessa a rilasciargliela.

Riuscirà la nostra eroina a persuadere la nobildonna e ad avere l’onore d’intervistarla? La risposta è sì: la nostra testardissima Venere incontrerà Adelaide per intervistarla e, nonostante i tentativi della Contessa di sminuirla, la ragazza riuscirà a tenerle testa.

Chissà che Rosa non sia la nuova giovane croce e delizia della nostra Adelaide?