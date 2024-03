Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: triangolo Rosa – Marcello – Adelaide?

A Il paradiso delle signore, dalla partenza per Ginevra in poi la contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) aveva messo in chiaro con Marcello (Pietro Masotti) che la loro storia era giunta alla fine e non c’era nulla che lui potesse fare per cambiare le cose. Così il povero Barbieri nel tempo si è rassegnato e il rapporto di odio e amore con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) sembra presagire una futura liaison. Ma è davvero tutto così lineare e semplice? La risposta è no.

Le Veneri proporranno a breve Rosa come modella per la nuova collezione del Paradiso, mentre come modello, da Botteri (Luca Ferrante) verrà fatto un nome inaspettato. Ipotesi sul nome? Avrete già capito!

Nel frattempo, Adelaide non accetterà il fatto che, dal suo rientro a Milano, Marcello non si sarà ancora fatto vedere. Dal canto suo Barbieri, non avendo ottenuto il sostegno da parte di Vittorio (Alessandro Tersigni) nell’affare con Hofer, deciderà di chiamare la Contessa per parlarle dell’investimento.

Come avrete ben compreso, il modello d’eccezione per la collezione primavera/estate del Paradiso sarà proprio Marcello e, quando Adelaide lo noterà in atteggiamenti complici con Rosa, s’ingelosirà cercando così di riavvicinarlo a sé. Come farà?

Per ottenere il suo scopo, la Contessa convocherà Barbieri per comunicargli che ha preso una decisione in merito all’affare con Hofer. Adelaide inoltre ammetterà di non essere ancora pronta a vedere il suo amato con un’altra donna.

Il giorno della presentazione della nuova collezione del Paradiso i due modelli faranno un figurone! Resisterà Adelaide alla vista di Marcello e Rosa insieme? Continuate a seguirci perché ne vedremo delle belle! Seguici su Instagram.