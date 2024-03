Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Vittorio diviso tra Matilde e Marta!

A Il paradiso delle signore, è il momento di tornare a sognare per i fan di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu), che per uno strano scherzo del destino sono ancora sposati.

Per ottenere l’annullamento del matrimonio infatti, i due ex coniugi dovranno incontrarsi e ripercorrere le tappe della loro storia; un’impresa sicuramente non facile e molto dolorosa soprattutto per Marta, che non sembrerà affatto entusiasta all’idea, mentre Vittorio sarà talmente preso da Matilde (Chiara Baschetti) da non rendersi conto del disagio della moglie.

Mentre la Frigerio, nonostante le continue rassicurazioni del compagno, continuerà ad essere gelosa della Guarnieri, la procedura per l’annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio si mostrerà più complicata del previsto e i due si frequenteranno assiduamente; Marta però deciderà di reprimere i suoi veri sentimenti, o almeno si sforzerà di farlo al meglio.

Ma siamo sicuri che anche da parte di Conti non ci sia più alcun sentimento verso la sua ex? Quel che sappiamo è che Vittorio deciderà di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo incontro con Marta e si presenterà a sorpresa a casa dell’ex moglie.

Quanto sarà pericoloso questo avvicinamento? Lo scopriremo solo guardando le prossime puntate del Paradiso delle signore!