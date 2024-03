Il paradiso delle signore 8: arriva Wanda, la madre di Rosa! | Anticipazioni

Dopo i vari tentativi di trovare un lavoro affine alla sua laurea, Rosa (Nicoletta di Bisceglie) ha “ripiegato” sul ruolo di commessa del Paradiso delle signore, e nonostante la passione per la letteratura e il suo talento per la scrittura, la ragazza è felice del suo lavoro. Tutto appare tranquillo, ma quanto durerà?

Ancora poco: nelle prossime puntate del Paradiso infatti, Wanda, la madre di Rosa, annuncerà il suo arrivo a Milano mettendo in allarme Armando (Pietro Genuardi) e la nipote, visto che la signora Camilli è all’oscuro del fatto che Rosa lavori come venere al Paradiso.

Cosa fare dunque ora che mamma arriva a Milano? L’idea l’avrà Marcello e la giovane non saprà se seguire il suo consiglio per risolvere il problema…

Ma quale sarà il fantomatico piano di Barbieri? chiedere a Roberto (Filippo Scarafia) di far credere alla signora Camilli che sua figlia lavori in redazione e non come commessa. La ragazza, così, si preparerà a rivedere la madre.

La messa in scena di Rosa per non deludere la madre costringerà anche Armando, per il bene della nipote, a fare buon viso a cattivo gioco con Wanda.

Intanto la Venere filosofa, grazie a Landi, inizierà a lavorare seriamente in redazione e non si troverà affatto male. Riuscirà comunque a mantenere il suo segreto o deciderà di raccontare la verità alla madre pur sapendo di rischiare lo scontro? Lo scopriremo solo guardando le prossime puntate del Paradiso! Seguici su Instagram.