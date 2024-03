Il paradiso delle signore 8: Clara rischia la squalifica per il cambio Perico! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore continua la carriera sportiva di Clara (Elvira Camarrone) e con lei il tentativo di upgrade di Alfredo (Gabriele Anagni), che con il suo cambio Perico ha rischiato il tutto per tutto durante l’ultima gara ciclistica dell’atleta. Clara, infatti, vincerà la gara ciclistica, ma rischierà la squalifica poiché, a sua insaputa, Alfredo aveva montato il suo cambio ancora non omologato sulla bicicletta della ragazza prima della gara. Guai in vista per la piccola Venere dunque?

Ebbene sì! Clara riceverà una notizia che potrebbe mettere definitivamente a rischio la sua carriera ciclistica e per questo Irene (Francesca Del Fa) rimprovererà il fidanzato e lo accuserà di averlo fatto per la sua stupida competizione con Crespi (Emanuele Turetta).

Alfredo allora chiederà scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica, ma lei non sarà ancora pronta a perdonarlo. Cosa fare dunque per risolvere la situazione? Entrerà nuovamente in gioco la capo commessa del Paradiso: Irene suggerirà ad Alfredo di chiedere aiuto a Leonardo Crespi per risolvere la situazione. Lo sappiamo: anche voi state pensando a quanto sarà felice Perico di farsi aiutare dal rivale in amore!

E comunque sia, Crespi si metterà in moto per aiutare Clara, che rischiava appunto la squalifica, e Alfredo sarà costretto a ringraziarlo. Ah, se non ci fosse Irene!