Il paradiso delle signore 8: Delia e Irene in azione, ecco perché

A Il paradiso delle signore, le Veneri non vedono di buon occhio la relazione della loro amica Elvira (Clara Danese) con Tullio (Nathan Macchioni) soprattutto da quando hanno notato che lui fa di tutto per rendere la fidanzata simile alla madre, una donna non particolarmente simpatica e accondiscendente. Cosa fare dunque per aiutare la povera Elvira?

In questi casi Irene (Francesca Del Fa) proprio non resiste a farsi i fatti suoi e meno male! Insieme a Delia (Ilaria Maren) infatti, architetteranno un piano per allontanare i due giovani! In vista di una gara di ballo, Delia cercherà di convincere Salvatore (Emanuel Caserio) a ospitare in Caffetteria Elvira e Tullio per le prove…

Salvo si rifiuterà di appoggiare le ragazze, ma basterà la buona volontà del buon barista siciliano ad evitare che il piano vada in porto?

La risposta è no: l'idea di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira infatti procederà all'insaputa di Salvo e, quando il fidanzato della Venere mora non si presenterà alla gara di ballo ed Elvira rischierà di rimanere senza cavaliere, l'ex della Venere deciderà di intervenire! Galeotto sarà nuovamente un ballo? Non ci rimane che scoprirlo insieme!