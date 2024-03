Il paradiso delle signore 8: Elvira succube di Tullio e Salvo non sta a guardare! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, la nuova Elvira (Clara Danese), più che mai succube di Tullio (Nathan Macchioni) e ormai lontana da Salvo (Emanuel Caserio), è sempre più preoccupata di piacere al fidanzato e sempre meno di essere felice.

Negli episodi di questa settimana, la Venere mora perderà la spilla che la madre di Tullio le ha regalato e questo potrebbe essere un bel problema per lei. Cosa fare dunque?

Invece di dirlo al fidanzato, Elvira chiederà aiuto a Salvatore per ritrovare la spilla che continuerà a non trovare. Filerà tutto liscio? Naturalmente no: nel momento in cui Tullio verrà a sapere che la spilla è stata persa… reagirà male!

Salvo, preoccupato per la sua bella, ritroverà la spilla di Elvira ma – vista la reazione del rivale in amore – proverà nuovamente a farle aprire gli occhi sul suo rapporto malsano con Tullio; ci riuscirà? Quel che è certo è che l’amore del buon barista Siciliano è puro e sincero mentre Elvira è tenuta sotto pressione dal fidanzato. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.